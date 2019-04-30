Adana ve Şanlıurfa'da terör operasyonu: 24 gözaltı
|30 Nisan 2019 09:40
|Yazdır
Adana ve Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen 2'si Suriyeli 24 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Adana ve Şanlıurfa'da 26 ayrı adrese şafak operasyonu düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda aralarında örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen 2 Suriyelinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van'da FETÖ operasyonunda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı
30 Nisan 2019 12:07
|FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
30 Nisan 2019 11:50
|Mahkeme: Ankesörden her aranılan FETÖ'cü değil!
30 Nisan 2019 11:35
|Konya'da Bylock kullanıcısı 5 kişi ile bir avukata FETÖ operasyonu
30 Nisan 2019 11:03
|Başkent'te 15 asker ve 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
30 Nisan 2019 10:20
|İhraç olmuş, emekli ve görevdeki emniyet personeline operasyon: 21 gözaltı
30 Nisan 2019 10:13
|Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalama kararı
30 Nisan 2019 09:37
|FETÖ'nün emniyetteki kripto yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı
30 Nisan 2019 09:33
|FETÖ'ye 9 ilde operasyon
30 Nisan 2019 09:24
|153 askerden 137'si FETÖ'den tutuklandı
30 Nisan 2019 09:01