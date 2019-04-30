İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
3 Haziran'da yarım gün, 7 Haziran'da ise bazı kamu personelinin tam gün idari izinli sayılmasını öngören 9 günlük Ramazan bayramına dair resmi yazı
|30 Nisan 2019 09:53
|Yazdır
Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı ajanslar tarafından haber olarak sunulmuştu ama resmi yazı yayınlamamıştı. Resmi yazıyı yayınlıyoruz.
Söz konusu yazıda, zorunlu hizmetler için asgari seviyede personel bulundurulması istenmektedir.
Yazının son paragrafında ise idari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı belirtilmektedir.
İŞTE RESMİ YAZI
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi
30 Nisan 2019 12:26
|OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıklamadı
30 Nisan 2019 11:00
|Polisin operasyonunda adeta hazine ele geçirildi
30 Nisan 2019 10:59
|Milli Savunma Bakanlığının logosunda 'Fatih' detayı
30 Nisan 2019 07:50
|F-35'in üssü Malatya olacak
30 Nisan 2019 07:25
|IDEF rekora hazırlanıyor
30 Nisan 2019 07:20
|Jandarmadan 'Türkiye Duman' uygulaması: 29 gözaltı
29 Nisan 2019 22:45
|Alkollü sürücülere ceza yağdı
29 Nisan 2019 22:11
|Büyük tatbikatta, Bakanlığın 5 bin personeli tahliye edildi
29 Nisan 2019 16:26
|Bakanlık'tan bedelli askerlik ve ihraç açıklaması
29 Nisan 2019 14:31