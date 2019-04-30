1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı

3 Haziran'da yarım gün, 7 Haziran'da ise bazı kamu personelinin tam gün idari izinli sayılmasını öngören 9 günlük Ramazan bayramına dair resmi yazı
 30 Nisan 2019 09:53
Yazdır
İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı

Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı ajanslar tarafından haber olarak sunulmuştu ama resmi yazı yayınlamamıştı. Resmi yazıyı yayınlıyoruz.

Söz konusu yazıda, zorunlu hizmetler için asgari seviyede personel bulundurulması istenmektedir.

Yazının son paragrafında ise idari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı belirtilmektedir.

İŞTE RESMİ YAZI

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi
30 Nisan 2019 12:26		 OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıklamadı
30 Nisan 2019 11:00
Polisin operasyonunda adeta hazine ele geçirildi
30 Nisan 2019 10:59		 Milli Savunma Bakanlığının logosunda 'Fatih' detayı
30 Nisan 2019 07:50
F-35'in üssü Malatya olacak
30 Nisan 2019 07:25		 IDEF rekora hazırlanıyor
30 Nisan 2019 07:20
Jandarmadan 'Türkiye Duman' uygulaması: 29 gözaltı
29 Nisan 2019 22:45		 Alkollü sürücülere ceza yağdı
29 Nisan 2019 22:11
Büyük tatbikatta, Bakanlığın 5 bin personeli tahliye edildi
29 Nisan 2019 16:26		 Bakanlık'tan bedelli askerlik ve ihraç açıklaması
29 Nisan 2019 14:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - 'KDK'ye geçen yıl 17 bin 585 başvuru yapıldı'12:50 - Gaziantep'te polis silahla yaralandı12:48 - İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü12:31 - Pencereden girdi öz ağabeyini uyurken öldürdü12:29 - Çeyrek altın ne kadar?12:26 - Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi12:07 - Van'da FETÖ operasyonunda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı12:04 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - 'F-35 konusunda dayatmalara maruz kalıyor'11:52 - Ulaştırma Bakanı: Türkiye, Avrupa'da 22'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi
11:51 - 'İdari yargı, işlemleri hukuk içerisinde yapma zorunluluğunu getirir'11:51 - İmar yolsuzluğundan kamu görevlileri dahil 15 gözaltı11:50 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı11:49 - Sahte reçete operasyonunda 29 kişiden 6'sı tutuklandı11:49 - 3,5 yaşındaki çocuk geniz eti ameliyatında öldü11:35 - Mahkeme: Ankesörden her aranılan FETÖ'cü değil!11:29 - Bekçiler, gece boyunca, dolaşmak zorunda mıdır?11:28 - Muhasebeci ve mali müşavirler meslektaş milletvekilleriyle buluştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cüler ÖSYM'nin sınavlarına hazırlanıyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Ramazan pidesi fiyatları belirlendi
İlçe seçim Kurulu: Memurlar mazeret bildirdi
Arınç: Ak Parti'yi bugün ki gücünün 10 katına çıkarırız
Meslek liseliye askerlikte kolaylık
153 askerden 137'si FETÖ'den tutuklandı
İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
Kazandığı mahkeme kararları uygulanmayan öğretmene 6 bin lira tazminat ödenecek
YSK daha önce 'şaibeli görevli iptal nedeni' demiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe'nin audi cup'a davet edilmesi 1
cüretkar 4
yaşadığı an'a ait olamamak 2
birebir 1
teknoloji esiri olmak 3
günlük tutmak 3
an meselesi 3
yapılan tatlı bitmeden rahatlamamak 4
düdüklü tencerede ayva reçeli 4
kırmızı 2
SON İLANLAR
Trabzon Çaykara SYDV Personel Alım İlanı
Tekirdağ Muratlı SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Diyarbakır Çınar SYDV Personel Alım İlanı
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Aydın Aybel Geçici 3 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam