Gram altın 246 lira seviyelerinde
|30 Nisan 2019 09:53
|Yazdır
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 245,9 lira seviyesinde dengelendi.
Dün dolar kurundaki değer kazançlarına karşın ons altındaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 244,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,49 primle 245,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 401 lira, Cumhuriyet altını 1.642 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,17 primle 1.282,3 dolar seviyesinden işlem görüyor
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinden olumlu açıklamaların gelmesinin altının ons fiyatında, dolar kurunun yatay seyretmenin de altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını kaydetti.
Memiş, teknik açıdan ons altının 1.278-1.288 dolar aralığında işlem görmesini beklediklerini bildirdi.
Altının gram fiyatının 247 lira seviyesini yukarı yönlü kırma çabasında olduğunu ifade eden Memiş, "Biz, düşüşlerin sınırlı kalacağı yönündeki beklentimizi sürdürüyoruz. Dolar kurunun, altının gram fiyatındaki yönü belirlemede etkili olacağını düşünüyoruz. Bugün altının gram fiyatının 244 -247 lira aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Memiş, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
30 Nisan 2019 12:29
|Gün ortası döviz fiyatları
30 Nisan 2019 12:04
|Borsa, güne yükselişle başladı
30 Nisan 2019 10:07
|Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankasında
30 Nisan 2019 09:38
|Güne başlarken döviz fiyatları
30 Nisan 2019 09:34
|Borsa günü düşüşle tamamladı
29 Nisan 2019 19:03
|Çeyrek altın günü 398,00 lira'dan tamamladı
29 Nisan 2019 17:24
|Dolar günü 5,94 TL seviyelerinde tamamladı
29 Nisan 2019 17:21
|Gün ortası döviz fiyatları
29 Nisan 2019 12:16
|Borsa, haftaya yükselişle başladı
29 Nisan 2019 10:15