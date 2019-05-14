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Kamu personelinin, askerlik tehiri nasıl olur?

Kamu Personeli Hangi Şartlarda, Ne Kadar Süre Askerliğini Tehir Edebilir
 14 Mayıs 2019 10:05
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Kamu personelinin, askerlik tehiri nasıl olur?

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personelinin sevkleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, aşağıdaki belirtilen süreler kadar tehir edilebilir:

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında Son Bölgeye Giren İller ile Son İki Bölgeye Giren İlçelerde Görev Yapanların Sevkleri;

- Üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyelerinin, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yıla kadar,

- Hakim ve savcıların, bölge hizmetlerine başladıkları tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami üç yıla kadar,

- Hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personelinin ise, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren, azami bir yıla kadar, sevkleri tehir edilebilir.

Mecburi Hizmete Tabi Olan Yükümlülerin Sevkleri;

Mecburi hizmete başladığı tarihten itibaren tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar tehir edilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tıp doktoruna olan ihtiyacı nedeniyle, devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi tabiplerden, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında son bölgeye giren iller ile son üç bölgeye giren ilçelere Sağlık Bakanlığınca ataması yapılan tabiplerin, devlet hizmeti yükümlülüğü görevleri süresince sevkleri tehir edilebilir.

Kuruluş Tarihi İtibariyle Beş Yılını Doldurmamış Üniversite, Fakülte Ve Yüksekokullarda Görevli Öğretim Üyelerinin Sevkleri;

Kuruluş tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış üniversite, fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim üyelerinin (bilim doktoru, doçent, profesör) sevkleri, bu öğrenim kurumlarının kuruluş tarihinden itibaren beş yıl içinde, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yıla kadar tehir edilebilir.

Projelerde Önemli Görevi Bulunanların Sevkleri;

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin projelerde çok önemli görevi bulunan, görevinden ayrılması durumunda yürütülen projede önemli aksaklıklar meydana gelebilecek derecede dalında uzmanlaşmış personelin sevkleri, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami bir yıla kadar tehir edilebilir.

Yurt Dışına Görevlendirilen Yükümlülerin Sevkleri;

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve hizmetine ihtiyaç duyulan kamu personelinden, görevinin özelliği sebebiyle yurt dışına görevlendirilen yükümlülerin sevkleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren ve yurt dışı görev süresi kadar tehir edilebilir.
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