İhracat %0,4, ithalat %17,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat %17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %63,7 azaldı

Mart ayında dış ticaret açığı %63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mart ayında %72,6 iken, 2019 Mart ayında %87,9'a yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %2,4, ithalat %2,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,6 arttı, ithalat %15 azaldı.