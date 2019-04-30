1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İhracat %0,4, ithalat %17,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat %17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti
 30 Nisan 2019 10:08
Yazdır
İhracat %0,4, ithalat %17,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat %17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %63,7 azaldı

Mart ayında dış ticaret açığı %63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mart ayında %72,6 iken, 2019 Mart ayında %87,9'a yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %2,4, ithalat %2,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,6 arttı, ithalat %15 azaldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'F-35 konusunda dayatmalara maruz kalıyor'
30 Nisan 2019 12:02		 Ulaştırma Bakanı: Türkiye, Avrupa'da 22'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi
30 Nisan 2019 11:52
'İdari yargı, işlemleri hukuk içerisinde yapma zorunluluğunu getirir'
30 Nisan 2019 11:51		 Rusya'nın resmi kanalı FETÖ'nün Orta Asya yapılanmasının belgeselini yayınladı
30 Nisan 2019 11:24
Cumhurbaşkanı'ndan 1 Mayıs mesajı
30 Nisan 2019 11:16		 'Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bilim insanları yetiştirecek'
30 Nisan 2019 11:10
Saadet Partili belediyenin 23 personeli işten çıkardığı iddiası
30 Nisan 2019 10:44		 OHAL Komisyonu İngilizce faaliyet raporu yayımlandı
30 Nisan 2019 10:43
Yavaş: Halk Ekmek pidelerini 1 liradan satacağız
30 Nisan 2019 10:40		 'Genelge gönderildi, trafikte yaya önceliği denetimleri artırılacak'
30 Nisan 2019 10:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - 'KDK'ye geçen yıl 17 bin 585 başvuru yapıldı'12:50 - Gaziantep'te polis silahla yaralandı12:48 - İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü12:31 - Pencereden girdi öz ağabeyini uyurken öldürdü12:29 - Çeyrek altın ne kadar?12:26 - Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi12:07 - Van'da FETÖ operasyonunda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı12:04 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - 'F-35 konusunda dayatmalara maruz kalıyor'11:52 - Ulaştırma Bakanı: Türkiye, Avrupa'da 22'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi
11:51 - 'İdari yargı, işlemleri hukuk içerisinde yapma zorunluluğunu getirir'11:51 - İmar yolsuzluğundan kamu görevlileri dahil 15 gözaltı11:50 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı11:49 - Sahte reçete operasyonunda 29 kişiden 6'sı tutuklandı11:49 - 3,5 yaşındaki çocuk geniz eti ameliyatında öldü11:35 - Mahkeme: Ankesörden her aranılan FETÖ'cü değil!11:29 - Bekçiler, gece boyunca, dolaşmak zorunda mıdır?11:28 - Muhasebeci ve mali müşavirler meslektaş milletvekilleriyle buluştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cüler ÖSYM'nin sınavlarına hazırlanıyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Ramazan pidesi fiyatları belirlendi
İlçe seçim Kurulu: Memurlar mazeret bildirdi
Arınç: Ak Parti'yi bugün ki gücünün 10 katına çıkarırız
Meslek liseliye askerlikte kolaylık
153 askerden 137'si FETÖ'den tutuklandı
İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
Kazandığı mahkeme kararları uygulanmayan öğretmene 6 bin lira tazminat ödenecek
YSK daha önce 'şaibeli görevli iptal nedeni' demiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akıllı ol 5
uyanmadan önceki son 5 dakika uyandıktan sonraki ilk 5 dakika 1
29.04.2019 konyaspor vs galatasaray maçı 6
teknoloji esiri olmak 3
entryyi okumadan beğenmek 1
hacı caf caf 4
muhabbet kralı 1
Tuncay gürel 1
enflasyon hedefinin yüzde 5.4 olarak açıklanması 3
Galatasaray 3
SON İLANLAR
Trabzon Çaykara SYDV Personel Alım İlanı
Tekirdağ Muratlı SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Diyarbakır Çınar SYDV Personel Alım İlanı
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Aydın Aybel Geçici 3 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam