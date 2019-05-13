Adalet çalışanları, yazı işleri müdürlüğü için, görevde yükselme ilanı bekliyor
|13 Mayıs 2019 00:06
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Adalet Bakanlığı'nın, taşra teşkilatında görev yapmakta olan zabıt katiplerinin yazı işleri müdürü olabilmeleri için en son 2017 yılında görevde yükselme sınavı yapılmış o tarihten sonra da görevde yükselme sınavı yapılmamıştır. Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce görevde yükselme sınavına ilişkin gereken duyurular yapılmış;ama taşra teşkilatında çalışan zabıt katiplerine yönelik yazı işleri müdürlüğü ile alakalı görevde yükselme sınavı duyurusu yayımlanmamıştır.
Ülkemizde, suç oranlarının artması ya da yurttaşlar arasında meydana gelen hukuki ihtilafların çoğalması, adliyelerin iş yoğunluğunu da arttırmaktadır. Adliye personeli artan iş yoğunluğu ile başa çıkmaya çalıştığı gibi, yazı işleri müdürlüğü eksikliğinin giderilmesi de iş yoğunluğunu arttırmaktadır. Bir yandan işlerin verdiği yoğunluk, bir yandan da personel eksikliğinden dolayı meydana gelen yoğunluk birleştiğinde, yargı kendisinden beklenen hızı karşılayamamaktadır.
Cumhuriyet Başsavcılıkları, Bölge Adliye Mahkemeleri, Adliyeler, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemelerinde yıllardır görev yapmakta olan ve adalet hizmetinin olmazsa olmaz pozisyonunda olan zabıt katipleri için görevde yükselme önemli bir motivasyon kaynağıdır; ancak bu konuda Adalet Bakanlığı'nca planlamanın olmayışı ve belirsizliğin had safhada olması personelin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Öte yandan, zabıt katiplerinin görevde yükselme sınavı dışında başka bir seçeneği de bulunmamaktadır. Zabıt katibi unvanında görev yapmakta olan personel;ancak yazı işleri müdürü olabiliyor. Buradan hareketle, diğer bakanlıklarda olduğu gibi ara üst unvan (şef gibi) unvanlar bulunmamaktadır, bu olumsuzlukları önlemenin yolu görevde yükselme hususunda yıllık olarak plan hazırlanması ve bu planın duyurulmasıdır.
Adalet hizmeti veren taşra teşkilatının iş yoğunluğu sürekli artış göstermektedir, bu durumun kanıtları ise, yeni bölge adliye mahkemelerinin, ağır ceza mahkemelerinin ve adliye içi diğer mahkemelerin kurulması, savcılıkların yıllık soruşturma sayısının her yıl periyodik ve astronomik olarak artışı gösterilebilir. Alternatif çözüm yollarının(uzlaştırma, arabuluculuk, ön ödeme vs. ) geliştirilmiş olması, yurttaşlar arasında uzlaşmaya yönelik fikriyatın tam olarak oturmamış olması birlikte değerlendirildiğinde, mevcut düzenlemelerin yargısal yoğunluğun azaltmada etkisiz kalmaktadır.
Hukukun işlemesi ve adaletin temini için yapılan tüm yargılamaların tam da merkezinde bulunan yazı işleri müdürlüğü için Adalet Bakanlığınca görevde yükselme sınavı ilanının ivedilikle yayınlanması ile liyakat ve hakkaniyet esaslarına dikkat edilerek objektif(somut, kanıtlanabilir kriterler konularak sözlü sınav yapılması) bir biçimde görevde yükselmeyi gerçekten hak eden zabıt katiplerinin yazı işleri müdürlüğü unvanını, görevde yükselme sınavından istenilen sonucu doğuracaktır.
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