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'Saldırılar bizleri idealimizden döndüremeyecektir'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: (Avukat İbrahim Ergin'e yönelik silahlı saldırı) Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik bu tür hain saldırılar, bizleri savunma mesleğini en iyi şekilde yerine getirme idealimizden döndürmeyecektir
 30 Nisan 2019 10:22
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'Saldırılar bizleri idealimizden döndüremeyecektir'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Aksaray Barosuna kayıtlı avukat İbrahim Ergin'in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik bu tür hain saldırılar, bizleri savunma mesleğini en iyi şekilde yerine getirme idealimizden döndürmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, Ergin'in yazıhanesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak şiddetin esir aldığı gözü dönmüş bir saldırganın kendisinden boşanmak isteyen eşinin hak ve hukukunu savunan bir meslektaşını katlettikten sonra intihar ettiğini belirtti.

Bu saldırıyı nefretle kınadığını vurgulayan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Avukat İbrahim Ergin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü duyuyor, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine Aksaray Baromuza ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik bu tür hain saldırılar, bizleri savunma mesleğini en iyi şekilde yerine getirme idealimizden döndürmeyecektir."
Anadolu Ajansı
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