Kadın avukatı döven ve silah çeken polislerin hapsi istendi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşanan olayda kadın avukatı önce döven sonra silah çeken biri komiser 2'si polis memuru 3 kişiye 6 yıldan 8-9 yıla kadar hapsi istendi.

İddianameye göre, Avukat Gül Simge Yılmaz'ın gözaltına alınan müvekkili için ilçe emniyet müdürlüğüne gittiğini, ilçe emniyet müdürlüğünde beklerken, bir komiserin gelerek 'biz burada çok avukat dövdük' dediğini ve iki polis memurundan sopa istediği ve avukatın sağ tarafındaki boşluğa bir el ateş ettiği belirtildi.