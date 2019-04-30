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Kadın avukatı döven ve silah çeken polislerin hapsi istendi
İstanbul'da emniyet müdürlüğünde kadın avukata önce dövüp sonra silah çekmeleri nedeniyle biri komiser 3 polisin hapsi istendi.
|30 Nisan 2019 10:28
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşanan olayda kadın avukatı önce döven sonra silah çeken biri komiser 2'si polis memuru 3 kişiye 6 yıldan 8-9 yıla kadar hapsi istendi.
İddianameye göre, Avukat Gül Simge Yılmaz'ın gözaltına alınan müvekkili için ilçe emniyet müdürlüğüne gittiğini, ilçe emniyet müdürlüğünde beklerken, bir komiserin gelerek 'biz burada çok avukat dövdük' dediğini ve iki polis memurundan sopa istediği ve avukatın sağ tarafındaki boşluğa bir el ateş ettiği belirtildi.
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