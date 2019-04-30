Şırnak'ta 3 Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: İLANI BİZ DEĞİL BAKANLIK İPTAL ETTİ Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, memurlar.net'te yer alan "Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti" başlıklı habere ilişkin olarak "İlanı biz değil Bakanlık iptal etti" dedi.