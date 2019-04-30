Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Şırnak'ta 3 Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 3, Siirt'te 5 olmak üzere toplam 8 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı
|30 Nisan 2019 10:54
|Yazdır
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cudi Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat birimlerinin de destek verdiği Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale gerildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'KDK'ye geçen yıl 17 bin 585 başvuru yapıldı'
30 Nisan 2019 12:52
|Gaziantep'te polis silahla yaralandı
30 Nisan 2019 12:50
|İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü
30 Nisan 2019 12:48
|Pencereden girdi öz ağabeyini uyurken öldürdü
30 Nisan 2019 12:31
|İmar yolsuzluğundan kamu görevlileri dahil 15 gözaltı
30 Nisan 2019 11:51
|Sahte reçete operasyonunda 29 kişiden 6'sı tutuklandı
30 Nisan 2019 11:49
|Sürücünün alkollü olduğunu e-devlet'ten öğrenince davaya müdahil oldu
30 Nisan 2019 11:27
|Kadın avukatı döven ve silah çeken polislerin hapsi istendi
30 Nisan 2019 10:28
|Başkent'te korkutan trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı
29 Nisan 2019 22:41
|Lise öğrencilerinin içinde bulunduğu araç takla attı: 1 ölü
29 Nisan 2019 22:30