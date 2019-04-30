TESK'ten '1 Mayıs' açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Toplumun her kesiminden işçi ve işverenlerle sivil toplum örgütleri omuz omuza vererek dayanışma içine girdiğinde ülkemiz milli hedeflerine ulaşarak daha güzel yarınlara erişecektir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çalışanların emekleri konusunda her zaman saygılı olunması gerektiğini belirtti.

Ahilik felsefesinden gelen esnaf ve sanatkarlar için emeğin kutsal olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesiminden işçi ve işverenlerle sivil toplum örgütleri omuz omuza vererek dayanışma içine girdiğinde ülkemiz milli hedeflerine ulaşarak daha güzel yarınlara erişecektir. Emeğe ve çalışan haklarına saygı, demokrasi kültürünün vazgeçilmez bir unsurudur. Bu vesileyle esnaf ve sanatkarlar camiası adına, tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Bu yıl yapılacak 1 Mayıs kutlamalarının da bayram havasında geçerek kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."

- "En kıymetli paydaş emekçiler"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu da mesajında, işçi işverenlerin çalışma hayatının birbirini tamamlayan temel unsurları olduğunun altını çizerek, "Çalışma hayatı koşullarının arzu edilen seviyeye gelmesi taraflar arasındaki işbirliği, güven ve diyalog ortamının sürmesiyle mümkündür. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki dönüşüm devlet, işçi ve işverenin oluşturduğu üçlü sosyal diyalogla sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İNTES'in kıymetli sosyal paydaşlarının "emekçiler" olduğuna işaret eden Koloğlu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

- "Çalışanların hak ve emeklerine saygı gösterilmeli"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan da çalışanların hak ve emeklerinin, üzerinde titizlikle durulması ve saygı gösterilmesi gereken bir değer olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"İş sağlığı ve güvenliğiyle çalışma koşullarının iyileştirilmesi toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu konuda toplumun tüm kesimlerinin birlikte göstereceği gayret ve dayanışma çok önemlidir. Emeğin, alın terinin kutsallığını yansıtan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışma barışını güçlendirmesini, toplumumuzda dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutluyorum."