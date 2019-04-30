1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TESK'ten '1 Mayıs' açıklaması

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Toplumun her kesiminden işçi ve işverenlerle sivil toplum örgütleri omuz omuza vererek dayanışma içine girdiğinde ülkemiz hedeflerine ulaşarak daha güzel yarınlara erişecektir
 30 Nisan 2019 10:55
Yazdır
TESK'ten '1 Mayıs' açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Toplumun her kesiminden işçi ve işverenlerle sivil toplum örgütleri omuz omuza vererek dayanışma içine girdiğinde ülkemiz milli hedeflerine ulaşarak daha güzel yarınlara erişecektir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çalışanların emekleri konusunda her zaman saygılı olunması gerektiğini belirtti.

Ahilik felsefesinden gelen esnaf ve sanatkarlar için emeğin kutsal olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesiminden işçi ve işverenlerle sivil toplum örgütleri omuz omuza vererek dayanışma içine girdiğinde ülkemiz milli hedeflerine ulaşarak daha güzel yarınlara erişecektir. Emeğe ve çalışan haklarına saygı, demokrasi kültürünün vazgeçilmez bir unsurudur. Bu vesileyle esnaf ve sanatkarlar camiası adına, tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Bu yıl yapılacak 1 Mayıs kutlamalarının da bayram havasında geçerek kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."

- "En kıymetli paydaş emekçiler"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu da mesajında, işçi işverenlerin çalışma hayatının birbirini tamamlayan temel unsurları olduğunun altını çizerek, "Çalışma hayatı koşullarının arzu edilen seviyeye gelmesi taraflar arasındaki işbirliği, güven ve diyalog ortamının sürmesiyle mümkündür. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki dönüşüm devlet, işçi ve işverenin oluşturduğu üçlü sosyal diyalogla sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İNTES'in kıymetli sosyal paydaşlarının "emekçiler" olduğuna işaret eden Koloğlu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

- "Çalışanların hak ve emeklerine saygı gösterilmeli"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan da çalışanların hak ve emeklerinin, üzerinde titizlikle durulması ve saygı gösterilmesi gereken bir değer olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"İş sağlığı ve güvenliğiyle çalışma koşullarının iyileştirilmesi toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu konuda toplumun tüm kesimlerinin birlikte göstereceği gayret ve dayanışma çok önemlidir. Emeğin, alın terinin kutsallığını yansıtan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışma barışını güçlendirmesini, toplumumuzda dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutluyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Saldırılar bizleri idealimizden döndüremeyecektir'
30 Nisan 2019 10:22		 Memur Sen Başkanı: Bu baskının hesabını sorarız
27 Nisan 2019 06:40
Türkiye'de yoksulluk sınırı 6 bin 863 lira
26 Nisan 2019 12:34		 'AVM ve zincir mağazalar haftada 1 gün tatil edilmeli'
26 Nisan 2019 11:53
Hak İş: Kıdem tazminatında yeni bir modeli tartışmaya hazırız
25 Nisan 2019 13:07		 AFAD Sen Genel Başkanı: AFAD personeli risk gurubuna dahil edilmeli
24 Nisan 2019 12:40
KADEM'den nafaka görüşü: Yargıtay içtihat değiştirsin
23 Nisan 2019 22:38		 Ali Yalçın yeniden Memur-Sen başkanı seçildi
21 Nisan 2019 17:36
Ali Yalçın: 3 bine yakın üyemiz baskıyla istifa ettirildi
20 Nisan 2019 16:33		 TESK: Ölümlü trafik kazaları azaldı
20 Nisan 2019 11:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - 'KDK'ye geçen yıl 17 bin 585 başvuru yapıldı'12:50 - Gaziantep'te polis silahla yaralandı12:48 - İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü12:31 - Pencereden girdi öz ağabeyini uyurken öldürdü12:29 - Çeyrek altın ne kadar?12:26 - Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi12:07 - Van'da FETÖ operasyonunda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı12:04 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - 'F-35 konusunda dayatmalara maruz kalıyor'11:52 - Ulaştırma Bakanı: Türkiye, Avrupa'da 22'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi
11:51 - 'İdari yargı, işlemleri hukuk içerisinde yapma zorunluluğunu getirir'11:51 - İmar yolsuzluğundan kamu görevlileri dahil 15 gözaltı11:50 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı11:49 - Sahte reçete operasyonunda 29 kişiden 6'sı tutuklandı11:49 - 3,5 yaşındaki çocuk geniz eti ameliyatında öldü11:35 - Mahkeme: Ankesörden her aranılan FETÖ'cü değil!11:29 - Bekçiler, gece boyunca, dolaşmak zorunda mıdır?11:28 - Muhasebeci ve mali müşavirler meslektaş milletvekilleriyle buluştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cüler ÖSYM'nin sınavlarına hazırlanıyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Ramazan pidesi fiyatları belirlendi
İlçe seçim Kurulu: Memurlar mazeret bildirdi
Arınç: Ak Parti'yi bugün ki gücünün 10 katına çıkarırız
Meslek liseliye askerlikte kolaylık
153 askerden 137'si FETÖ'den tutuklandı
İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
Kazandığı mahkeme kararları uygulanmayan öğretmene 6 bin lira tazminat ödenecek
YSK daha önce 'şaibeli görevli iptal nedeni' demiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hamza andreas tzortzis 1
pazar kahvaltısı 1
he 3
muhatap olmuyorum 1
sabah kahvesi 2
ankara büyükşehir belediyesi'nin başına t.c eklenmesi 1
Yürüyen Merdivende yürümek 1
pıslı 4
anne eli 6
şu an çalan şarkı 2
SON İLANLAR
Trabzon Çaykara SYDV Personel Alım İlanı
Tekirdağ Muratlı SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Diyarbakır Çınar SYDV Personel Alım İlanı
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Aydın Aybel Geçici 3 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam