Ramazan pidesi fiyatları belirlendi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.
|30 Nisan 2019 11:06
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Pidenin kilogram fiyatı geçen yıl 7 lira 30 kuruşken bu yıl 8 lira 50 kuruş olacak. Fiyat artışı azami yüzde 16 olarak belirlendi.
İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide 2,5 liradan satılacak.
İstanbul ve Ankara'da geçen yıl 275 gramlık pide 2 liradan satılıyordu.
ANKARA'DA HALK EKMEK PİDEYİ 1 LİRADAN SATACAK
Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmeğe zam yapmama kararı aldı. Halk Ekmek, ekmeği 70 kuruştan satmaya devam edecek, ramazan pidesi ise 1 liradan satışa sunulacak.
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