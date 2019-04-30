1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ramazan pidesi fiyatları belirlendi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.
 30 Nisan 2019 11:06
Yazdır
Ramazan pidesi fiyatları belirlendi

Pidenin kilogram fiyatı geçen yıl 7 lira 30 kuruşken bu yıl 8 lira 50 kuruş olacak. Fiyat artışı azami yüzde 16 olarak belirlendi.

İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara'da 300 gram pide 2,5 liradan satılacak.

İstanbul ve Ankara'da geçen yıl 275 gramlık pide 2 liradan satılıyordu.

ANKARA'DA HALK EKMEK PİDEYİ 1 LİRADAN SATACAK

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmeğe zam yapmama kararı aldı. Halk Ekmek, ekmeği 70 kuruştan satmaya devam edecek, ramazan pidesi ise 1 liradan satışa sunulacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
30 Nisan 2019 10:51		 Hurma ve zemzem fiyatlarında yüzde 20 artış oldu
29 Nisan 2019 09:45
İzmir'de ekmeğe zam geldi, pide fiyatları belirlendi
27 Nisan 2019 15:40		 Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
26 Nisan 2019 07:25
Tarım Bakanlığı'nın sattığı 'ucuz ete' zam geldi
25 Nisan 2019 11:28		 Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam
22 Nisan 2019 19:00
Pazarda biber de 'acı' fiyatlar da
20 Nisan 2019 16:37		 Otogaza zam geldi
16 Nisan 2019 19:35
Benzin ve motorine zam geldi ama pompaya yansımadı
15 Nisan 2019 19:07		 Seçimden sonra zamlar hortladı
12 Nisan 2019 07:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - 'KDK'ye geçen yıl 17 bin 585 başvuru yapıldı'12:50 - Gaziantep'te polis silahla yaralandı12:48 - İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü12:31 - Pencereden girdi öz ağabeyini uyurken öldürdü12:29 - Çeyrek altın ne kadar?12:26 - Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi12:07 - Van'da FETÖ operasyonunda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı12:04 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - 'F-35 konusunda dayatmalara maruz kalıyor'11:52 - Ulaştırma Bakanı: Türkiye, Avrupa'da 22'nci sıradan 11'inci sıraya yükseldi
11:51 - 'İdari yargı, işlemleri hukuk içerisinde yapma zorunluluğunu getirir'11:51 - İmar yolsuzluğundan kamu görevlileri dahil 15 gözaltı11:50 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı11:49 - Sahte reçete operasyonunda 29 kişiden 6'sı tutuklandı11:49 - 3,5 yaşındaki çocuk geniz eti ameliyatında öldü11:35 - Mahkeme: Ankesörden her aranılan FETÖ'cü değil!11:29 - Bekçiler, gece boyunca, dolaşmak zorunda mıdır?11:28 - Muhasebeci ve mali müşavirler meslektaş milletvekilleriyle buluştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cüler ÖSYM'nin sınavlarına hazırlanıyor
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Ramazan pidesi fiyatları belirlendi
İlçe seçim Kurulu: Memurlar mazeret bildirdi
Arınç: Ak Parti'yi bugün ki gücünün 10 katına çıkarırız
Meslek liseliye askerlikte kolaylık
153 askerden 137'si FETÖ'den tutuklandı
İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
Kazandığı mahkeme kararları uygulanmayan öğretmene 6 bin lira tazminat ödenecek
YSK daha önce 'şaibeli görevli iptal nedeni' demiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
farklı düşüncelere saygı duymak 1
şuursuz insan 4
Galatasaray 3
uyandıktan sonraki ilk 10 dakika 5
ev arkadaşı 2
he 3
AÖF Sınav 1
toparlanma 4
uyumadan önceki son 10 dakika 4
teknoloji esiri olmak 3
SON İLANLAR
Trabzon Çaykara SYDV Personel Alım İlanı
Tekirdağ Muratlı SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Diyarbakır Çınar SYDV Personel Alım İlanı
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Aydın Aybel Geçici 3 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam