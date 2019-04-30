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Yılın ilk çeyreğinde 4 milyar TL'nin üzerinde turizm geliri elde ettik

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 859 bin 710 ziyaretçi ağırladı, 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm gelirine ulaşıldı
 30 Nisan 2019 11:05
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Yılın ilk çeyreğinde 4 milyar TL'nin üzerinde turizm geliri elde ettik

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 859 bin 710 ziyaretçi ağırladı, 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm gelirine ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Mart 2019 dönemi sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Türkiye'ye mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 4,33 artışla 2 milyon 232 bin 358 yabancı ziyaretçi geldi.

Türkiye yılın ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,12 artışla 5 milyon 442 bin 92 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Ocak-Mart 2019'da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 1 milyon 417 bin 618 yurt dışı ikametli vatandaş Türkiye'yi ziyaret etti.

İlk 3 aydaki toplam ziyaretçi sayısı yurt dışı ikametli vatandaşlar ve yabancı ziyaretçilerle birlikte 6 milyon 859 bin 710 oldu.

TÜİK verilerine göre ilk çeyrekte 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar turizm geliri elde edildi. İlk 3 ayda turizm gelirlerinde yüzde 4,6 artış yakalandı. Kişi başı harcama ise ortalama 697 dolar oldu.

- En çok ziyaretçi gönderen ülkeler

Kültür ve Turizm Bakanlığının yabancı ziyaretçi istatistiklerine göre Ocak-Mart 2019 döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 482 bin 712 ile Bulgaristan birinci, 447 bin 103 ile İran ikinci, 427 bin 424 ile Almanya üçüncü oldu. Almanya'yı Gürcistan ve Rusya Federasyonu izledi.

Türkiye'ye mart ayında en çok ziyaretçi 240 bin 299 ile İran'dan gelirken, 208 bin 237 ile Bulgaristan ikinci, 191 bin 692 ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı Rusya Federasyonu ve Gürcistan izledi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ilk 3 aylık istatistiklerde en çok giriş yaptıkları iller sıralamasında İstanbul birinci, Edirne ikinci, Antalya üçüncü, Artvin dördüncü, Ankara beşinci sırada yer aldı.

Mart ayı sıralaması ise birinci İstanbul, ikinci Edirne, üçüncü Antalya, dördüncü Artvin ve beşinci Ağrı olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı
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