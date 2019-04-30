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Oyuncakları PTT taşıyacak çocukların yüzü gülecek

Orhangazi ilçesinde "Atma! Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun Projesi"ni başlatarak annesiyle yürüten ve eski, bozuk, kullanılmayan oyuncakları tamir edip temizledikten sonra yenilenmiş halleriyle kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıran Muammer Kavazoğlu'na bir destek de PTT'den geldi
 30 Nisan 2019 11:11
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Oyuncakları PTT taşıyacak çocukların yüzü gülecek

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ve eski, bozuk, kullanılmayan oyuncakları tamir edip temizledikten sonra yenilenmiş halleriyle kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıran anne oğula, hem alacakları hem de teslim edecekleri gönderiler için PTT Kargo tarafından yüzde 80'e varan indirim başlatıldı.

Muammer Kavazoğlu, "Atma! Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun" sloganıyla hayata geçirdiği proje kapsamında, yurdun birçok yerinden kargoyla gönderilen eski, kullanılmayan ve bozulan oyuncaklar yeniliyor, annesi Şükriye Kavazoğlu bunları yıkayıp temizledikten sonra da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Bazı üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının "örnek proje" olarak ödüle layık gördüğü iyilik hareketinde, şimdiye kadar 4 bin 500 oyuncak tamir edilip temizlenerek Türkiye'nin dört bir yanındaki hastane, okul, yetimhane, cezaevi, rehabilitasyon merkezi ve derneklere gönderildi.

Projeye bir destek de PTT Kargo'dan geldi. PTT Bursa Başmüdür Yardımcısı Hasan Olcay, Genel Müdürlük Pazarlama Dairesi Şube Müdürü Burcu Öncin, Bursa Pazarlama ve Satış Müdürü Serdal Özüsağlam ve Orhangazi Merkez Müdürü Orhan Özer, anne oğulu ziyaret etti.

Muammer Kavazoğlu ile oyuncakları hazırladığı depoda görüşen PTT yetkilileri, toplanan peluşları onaran ve yıkadıktan sonra gönderilmeye hazır hale getiren annesine de evinde ziyarette bulundu.

İnsan hayatına kattığı değerin yanı sıra aynı zamanda bir geri dönüşüm faaliyeti olan "Atma! Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun Projesi"ni önemli ve başarılı gördüklerini söyleyen Olcay, PTT gönderilerinde indirim uygulamak üzere Kavazoğlu ile protokol imzaladı.

İndirim, sadece Orhangazi'den gönderilen oyuncaklarla sınırlı değil, projeye destek vermek için toplanan oyuncakların ilçeye ulaştırılmasında da geçerli olacak. Buna göre, projeye destek vermek için Kavazoğlu'na eski ya da kullanılmayan oyuncaklarını göndermek isteyenlere PTT yüzde 40 indirim uygulayacak.

Muammer Kavazoğlu'nun ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak için PTT aracılığıyla göndereceği kargolarda ise indirim yüzde 80 olacak. İndirimli gönderi uygulaması, protokolün imzalanmasının ardından gerekli işlemlerin yapılmasıyla başladı.

- "Oyuncaklarımızın çocuklarımızı gülümseteceğine inanıyoruz"

PTT Bursa Başmüdür Yardımcısı Hasan Olcay, çalışmalarından dolayı anne oğulu tebrik etti.

Sosyal sorumluluk projesi için bütün vatandaşlara indirimli kargo hizmeti verileceğini belirten Olcay, "Bizim amacımız, buradaki kargoların gönderilmesi değil, atıl olan, çöpe gidecek tüm oyuncaklarımızı bu proje dahilinde değerlendirilmek üzere ilgili noktaya ulaştırılması. İnşallah bu kampanyanın netice vereceğine, çöpe gitmeden söz konusu oyuncaklarımızın çocuklarımızı gülümseteceğine inanıyoruz." dedi.

Olcay, PTT Genel Müdürlüğünün müsaadesiyle yüzde 80 indirim uygulanacağına dikkati çekerek, "Bu, ücretsiz taşımak gibi bir ciddi bir indirim oranı. Türkiye'de belki ilk uygulanan bir indirim oranı. Bunun dışında vatandaşımıza yapmış olduğumuz indirimimiz de yüzde 40. Yüzde 40 da gerçekten küçümsenmeyecek bir indirim. Vatandaşlarımız cüzi rakamlarla söz konusu kargolarını iletecek." ifadelerini kullandı.

Projenin sahibi Muammer Kavazoğlu ise çok güzel bir oluşuma imza attıklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı PTT yetkililerine teşekkür eden Kavazoğlu, "Projemiz yaklaşık iki yıldır devam ediyor. Şu ana kadar 4 bin 500 oyuncağı tamir edip yeniledik, çocuklara ulaştırdık. İnşallah bu anlaşma ve desteklerle de daha fazla çocuğa daha fazla oyuncak göndermeyi planlıyoruz. Hedefimiz 1 milyon oyuncak. İnşallah hedefimize kısa zamanda ulaşacağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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