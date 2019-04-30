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Bekçiler, gece boyunca, dolaşmak zorunda mıdır?

Bekçilerin nasıl görev yapacağını düzenleyen yönetmeliğe göre, bekçilerin gece boyu aralıksız olarak görev mahallinde dolaşması gerekmektedir.
 30 Nisan 2019 11:29
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Bekçiler, gece boyunca, dolaşmak zorunda mıdır?

Bekçilerin nasıl görev yapacağı 1966 tarihinde çıkarılan ve daha sonra bazı değişikliklere uğrayan "Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri İle İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmelik" adlı yönetmelikte düzenlenmiştir.

Bu yönetmeliğe göre, bekçilerin görev yapacağı vazife bölgelerini karakol amirleri belirlemektedir. Görev yerleri, kaymakam veya valilik tarafından onaylanınca kesinlik kazanmaktadır.

Bekçilerin görev yeri belirlenirken, mümkün olduğunca, evlerinin bulunduğu mahalden başka bir bölgede çalıştırılması gerekmektedir.

Göreve başlayacak bekçi, kıyafetli ve teçhizatlı olarak, yarım saat önce karakola gelmek ve karakol amirince kontrol edilmek zorundadır.

Bekçilerin nasıl görev yapacağı ise yönetmeliğin 8 ve 15. maddeleri şu şekilde düzenlenmiştir:

"Madde 8 - Bekçiler görev saatleri içinde kendilerine ayrılmış bölge içinde fasılasız surette dolaşmağa mecburdurlar."

Madde 15 - Bölge sınırlarında karşılaşan bekçiler birbirlerine işe ait bilgilerini aktarırlar ve lüzumsuz bir konuşma ve gecikmede bulunmaksızın bölgelerinde dolaşmağa devam ederler.

Fasılasız, aralıksız anlamına gelmekte olup, bu yönetmelik hükmüne göre, bekçilerin herhangi bir çay molası veya bir araya gelip sohbet etme gibi durumlar olmaksızın, tespit edilmiş olan görev mahallinde dolaşmaları gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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