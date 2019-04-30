Mahkeme: Ankesörden her aranılan FETÖ'cü değil!
|30 Nisan 2019 11:35
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Ankara 16 . Ağır Ceza Mahkemesinde eski üsteğmen F.U'nun FETÖ üyeliği yargılamasında, mahkeme kararını verdi.
İddianamede, eski üsteğmen F.U'nun 2014 yılında 3 2015 yılında ise 5 kez sabit telefondan arandığı, aynı hattan bir başka askerin ardışık olarak arandığı, örgütün yurt ve evlerine kaldığı gerekçesiyle örgüt üyeliğinden cezalandırılması istendi.
Adli birimlerden elde edilen bilgilere göre, yapılan yargılama neticesinde F.U'nun BankAsya hesabının bulunmadığı, haberleşme sistemini kullanmadığı, himmet, kurban gibi bağışlarda bulunmadığı vurgulandı ve Mahkeme'nin gerekçeli kararında şu tespitler yer aldı:
'FETÖ'nün mensubu yapmayı düşündüğü ya da takibini hedeflediği kişileri ısrarla aradığı, gerektiğinde tehdit ve baskıyla görüşmeye zorladığı bir gerçektir. FETÖ yargılama dosyalarından anlaşıldığı üzere kişiyi GSM hattını değiştirmeye mecbur edecek derecede aramaya devam ettikleri ve hattını öğrenerek yine aradıkları bilinen bir gerçektir. FETÖ mensuplarınca aranmış olan her kişinin örgüt üyesi kriterlerini taşımış olduğunu da kabul etmek hukuki olmadığı gibi ayrıca örgütün zamanla ortaya çıkarılan gerçekliklerine ve kodlamalarına da uygun değildir' denilerek sanık eski üsteğmen hakkında beraat kararı verildi.
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