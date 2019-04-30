Muhasebeci ve mali müşavirler meslektaş milletvekilleriyle buluştu

Ankara Meslekte Dayanışma Derneği (ANMESDAY) yöneticileri, serbest muhasebecilerin ve mali müşavirlerin meslekteki sorunlarını ve çözüm önerilerini istişare etmek için meslektaş oldukları AK Parti'li milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıya, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yeğin katıldı.

Ankara Meslekte Dayanışma Derneği Başkanı Mücahit Altunok toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara'da faaliyet gösteren 13 bin meslek mensubunun sorunlarına dikkati çekerek, meslektaşlarının, iş yükünün her geçen gün artmasıyla ailelerine ve sosyal çevrelerine vakit ayıramadığını belirtti.

Altunok, mesleklerinde karşılaştıkları sorunların çözümü için TBMM'den yasal düzenlemeler konusunda destek beklediklerini belirterek, özellikle de kamuyla çatışarak değil çalışarak sorunların çözülebileceğini ifade etti.

Mesleğin temel sorunlarını milletvekillerine aktaran dernek yöneticileri, kendileri gibi meslek mensubu olan vekillerden destek beklentilerini yineledi.

- Milletvekillerinden destek sözü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının önemli olduğunu ve yarı kamusal iş icra eden mali müşavirlerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ifade ederek, meslek sorunlarının çözümüyle ilgili TBMM'de gerekli çalışmaların yürütüleceğini kaydetti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise meslektaşlarının yanında olduklarını ve Nisbi Temsil Sistemi ile güçlü bir şekilde odalarda temsilin önünü açtıklarını vurguladı.

TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin de 100 bin civarında meslek mensubunun sorunlarına duyarsız kalınamayacağını ve parlamentoda çözümü konusunda çalışacaklarını aktardı.

Toplantıya ayrıca, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve Erzincan Milletvekili Burhan Çakır da katıldı.