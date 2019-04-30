Sürücünün alkollü olduğunu e-devlet'ten öğrenince davaya müdahil oldu

Isparta'da 2 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği, 23 yolcunun yaralandığı otobüs kazasına ilişkin hazırlanan iddianameyi e-devlet üzerinden tesadüfen öğrendikten sonra davaya müdahil olan kişi, alkollü olduğu belirtilen sürücünün cezalandırılmasını istiyor.

İstanbul'da yaşayan E.K, 17 Temmuz 2017'de Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda yolcu otobüsünün domates yüklü kamyona çarptığı trafik kazasında yaralandı.

Kazada E.K. ile birlikte 23 yolcu yaralandı, otobüs muavini öldü.

Hastanede otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu belirten E.K'ye devam eden süreçte kazanın soruşturmasına ilişkin bir tebligat ulaşmadı.

Geçen günlerde e-devlet hesabından dava dosya sorgulama bölümüne girdiğinde kazaya ilişkin iddianame hazırlandığını, otobüs ve kamyon sürücüsünün yargılandığını tesadüfen öğrenen E.K, davaya müdahil oldu.

E.K'nin avukatı Ersan Karatekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada müvekkilinin burnunun kırıldığını söyledi.

Müvekkilinin hastanede sorumlular hakkında şikayetçi olduğunu hatırlatan Karatekin, şöyle konuştu:

"Müvekkilime aradan geçen yaklaşık 2 yılda buna ilişkin herhangi bir tebligat ulaşmıyor. Davayı, duruşma gününü ve iddianameyi e-devlet üzerinden tesadüfen fark ediyor. Kaza sonrası alınan bilirkişi raporlarını incelediğimizde otobüs şoförünün 226 promil alkollü olduğunu fark ettik. Bu tür seferler düzenleyen firmaların alkolle yola çıkma potansiyeli olan insanları istihdam etmemesi gerekiyor. Benzer durumların önüne geçmek için en azından kalkış terminallerinde alkol testi uygulanabilir. Bundan dolayı sürücünün cezalandırılmasını istiyoruz."

Avukat Karatekin, otobüs şoförünün birden fazla kişiyi yaralama ve bir kişinin ölümüne sebebiyet verme suçlarından yargılandığını belirtti.

Kazayla ilgili ceza davasının ve akabinde tazminat sürecinin takipçisi olacaklarını vurgulayan Karatekin, "İddianamede, 'otobüs şoförünün rampa yukarı önünde seyir eden kamyona herhangi manevra veya fren yapmaksızın çarptığının değerlendirildiği' ifadesi yer almaktadır." dedi.