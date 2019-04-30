İmar yolsuzluğundan kamu görevlileri dahil 15 gözaltı
|30 Nisan 2019 11:51
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Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, Hazine'ye ait denize yakın kıymetli araziler üzerinde usulsüz işlemler yaptıkları gerekçesiyle aralarında kamu personelinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın ve çevre illerde Hazine'ye ait denize yakın kıymetli araziler üzerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Müdürlüğünde görevli kamu personeli, mahalle muhtarları ve harita mühendisleri aracılığıyla usulsüz işlemlerin yapıldığına dair Didim Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarlar sonucu soruşturma başlatıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca Aydın merkezli Ankara, İzmir, Mardin, Mersin ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak-vermek ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından" 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İkisi eski muhtar 8 kişi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen dijital materyal, belgeler ile banka hesapları incelemeye alındı.
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