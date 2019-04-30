1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pekcan, ticaret müşavirleri ve ataşelerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret müşavirleri ve ataşelerden oluşan heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu
 30 Nisan 2019 12:59
Yazdır
Bakan Pekcan, ticaret müşavirleri ve ataşelerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti, Bakan Pekcan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Pekcan, deftere şunları yazdı:

"İstiklal meşalemizi yakan büyük Atatürk, Ticaret Bakanlığı ailesinin 131 farklı merkezden gelmiş 166 ticaret müşaviri ve ataşesi ile huzurunuzda bulunmanın büyük şerefini yaşıyoruz. Kurucusu olduğunuz modern Türkiye Cumhuriyeti'nde üretimin ve ihracatın artması, iş dünyasının her sektörde ve her sahada önde olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün ömrünüzü hizmetine vakfettiğiniz Türk milletinin, 21. yüzyılda ve Cumhuriyetimizin 100. yılında daha müreffeh olması için gayret gösteriyoruz. Attığımız her adımda yolumuzu aydınlatan ve uzak ufukları görünür yapan sizin fikirleriniz ve bize işaret ettiğiniz muasır medeniyet ülküsüdür. Hakikatte yattığınız yer olan kalbimizdeki tüm aşk ve heyecanla ideallerinizi gerçekleştirmek uğruna hiç durmadan çalışacağımıza inanınız ve rahat uyuyunuz. Saygı, sevgi ve şükranla. Ruhun şad olsun."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Görevden ayrılan kamu personeli için açıklama
30 Nisan 2019 15:47		 YSK'nın İstanbul kararı bu hafta çıkmayabilir
30 Nisan 2019 13:23
KDK, 1 yılda 250 dilekçe yazana, vasi tayin ettirdi
30 Nisan 2019 12:52		 Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi
30 Nisan 2019 12:26
OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıklamadı
30 Nisan 2019 11:00		 Polisin operasyonunda adeta hazine ele geçirildi
30 Nisan 2019 10:59
İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
30 Nisan 2019 09:53		 Milli Savunma Bakanlığının logosunda 'Fatih' detayı
30 Nisan 2019 07:50
F-35'in üssü Malatya olacak
30 Nisan 2019 07:25		 IDEF rekora hazırlanıyor
30 Nisan 2019 07:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela açıklaması20:26 - Anne ve babasını öldüren cani tutuklandı20:23 - Suriye şehidi memleketine gönderildi20:20 - Erik yüzünden çocuğu döven şüpheli adliyeye getirildi20:17 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü20:14 - MHP'den Fransa'ya katliam suçlaması20:11 - İlkay öğretmeni kendisine aşık olan kiralık katil öldürmüş20:08 - 8 yaşında kız çocuğuna sözlü tacize gözaltı20:05 - Makam araçları gelin arabası olarak hizmet verecek20:02 - AK Parti MYK toplandı
19:45 - YÖK görevde yükselme itirazlarını sonuçlandırdı19:34 - Okullardan hırsızlığa 1 tutuklama19:29 - İstanbul'da 300 gr pide 2,5 TL olacak19:12 - FETÖ'nün sözde Trabzon il imamının eşi: Eşimden boşanmaya razıyım19:12 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü19:05 - FETÖ sanığı eski yargı mensubu çifte hapis cezası19:02 - HDP milletvekilleri TBMM'de oturma eylemi yaptı18:56 - İmamoğlu, çalışanların 1 Mayıs'ını kutladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cüler ÖSYM'nin sınavlarına hazırlanıyor
Bekçiler, gece boyunca, dolaşmak zorunda mıdır?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Arınç: Ak Parti'yi bugün ki gücünün 10 katına çıkarırız
Ramazan pidesi fiyatları belirlendi
İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
İlçe seçim Kurulu: Memurlar mazeret bildirdi
Meslek liseliye askerlikte kolaylık
Giresun Belediye Başkanı: ATM çalışanlarını araştırıyoruz
OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıklamadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iki haftada bir banyo yapan insan modeli 5
Yazar mezarlığı 1
mekteb-i asli kıtalarınızdır 1
nisan ayında kar yağması 1
sıfatında hayır yok 6
balıkesirdeki spor salonunda atatürk'ün sözünün indirilmesi 1
çarşamba karısı 3
samwell tarly 1
uyanmadan önceki son 5 dakika uyandıktan sonraki ilk 5 dakika 1
zimbabwe 3
SON İLANLAR
Trabzon Çaykara SYDV Personel Alım İlanı
Tekirdağ Muratlı SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Diyarbakır Çınar SYDV Personel Alım İlanı
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Aydın Aybel Geçici 3 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam