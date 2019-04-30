Kaza yapan babaya kendi aracını veren polise başarı belgesi
|30 Nisan 2019 12:26
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Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, mesleklerinde fedakarlık gösteren iki polise başarı belgesi verdi.
Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtaran polis memuru Ersin Özbek ile çocuğunu göz ameliyatına götürürken kaza yapan babaya özel aracını veren trafik polisi Mustafa İslam'a başarı belgesi verilmesi dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Yavuz'un makamında tören düzenlendi.
Yavuz, polis memurlarına fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederek, "Gerçekten güzel davranış sergilediler. Trafik polisi arkadaşımız Mustafa İslam, çocuğunu göz ameliyatına götürürken kaza yapan babaya kendi özel aracını vermiş. Biz bu davranışı, babanın bize gönderdiği teşekkür mesajından öğrendik. Kendisine Valimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum." dedi.
Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtaran Özbek'in de örnek davranış gösterdiğini dile getiren Yavuz, Özbek'in hem görevini hem insanlık vazifesini yaptığını vurguladı.
Yavuz, daha sonra başarı belgesi verdiği polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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