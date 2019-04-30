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Pencereden girdi öz ağabeyini uyurken öldürdü
Düzce'de, Hasan Akça miras kavgası yaşadığı ağabeyini, evine pencereden girip, yatağında uyurken tüfek ile vurarak, öldürdü
|30 Nisan 2019 12:31
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İddiaya göre Hasan Akça ile ağabeyi Mevlüt Akça arasında bir süre önce miras nedeniyle husumet yaşanmaya başlandı. Dün gece de Hasan Akça, ağabeyinin Darıcı Mahallesindeki evine gitti. Eve pencereden giren Hasan Akça, yatağında uyuyan ağabeyine pompalı tüfek ile ateş etti.
Ağabey, vücudu ile başına isabet eden saçmalarla olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine adrese gelen polis, kaçmaya çalışan Hasan Akçayı yakalayarak, gözaltına aldı.
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