İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını öldürdü
|30 Nisan 2019 12:48
|Yazdır
Olay, saat 02.30 sıralarında Kocaeli'nin Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Birkan Ö. (20) kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile sık sık tartışma yaşarken, gece yeniden aynı konuda tartışma çıktı. Birkan Ö., evin salonunda bulunan özel güvenlik görevlisi babası Fethi Ö. (49) ile banyodaki annesi Dilek Ö.'yü (41) tüfekle ateş ederek öldürdü.
Bu sırada, çiftin 14 ve 2 yaşlarındaki kızları yataklarında uyurken, Birkan Ören evden çıkarak kaçtı. Sabah Fethi Ö.'nün işe gitmemesi üzerine evine gelen mesai arkadaşlarına çiftin büyük kızları uyanarak kapıyı açtı. Çocuk uyandığında anne ve babasının öldüğünü görürken, Fethi Ö.'nün mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.
Anne ve babasını öldürerek olay yerinden aracıyla kaçan Birkan Ö., Cami Mahallesinde aracının içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'KDK'ye geçen yıl 17 bin 585 başvuru yapıldı'
30 Nisan 2019 12:52
|Gaziantep'te polis silahla yaralandı
30 Nisan 2019 12:50
|Pencereden girdi öz ağabeyini uyurken öldürdü
30 Nisan 2019 12:31
|İmar yolsuzluğundan kamu görevlileri dahil 15 gözaltı
30 Nisan 2019 11:51
|Sahte reçete operasyonunda 29 kişiden 6'sı tutuklandı
30 Nisan 2019 11:49
|Sürücünün alkollü olduğunu e-devlet'ten öğrenince davaya müdahil oldu
30 Nisan 2019 11:27
|Şırnak'ta 3 Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
30 Nisan 2019 10:54
|Kadın avukatı döven ve silah çeken polislerin hapsi istendi
30 Nisan 2019 10:28
|Başkent'te korkutan trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı
29 Nisan 2019 22:41
|Lise öğrencilerinin içinde bulunduğu araç takla attı: 1 ölü
29 Nisan 2019 22:30