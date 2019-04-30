Gaziantep'te polis silahla yaralandı

Gaziantep'te adli bir olaya müdahale etmek isteyen polis memuru, silahla yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nden silah sesleri geldiği ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine giderek yer tespiti yaptı.

Zanlılar, kendilerine silahlarını bırakarak teslim olmaları çağrısında bulunan polis ekiplerine doğru ateş etmeye başladı.

Yaşanan çatışmada polis memuru Mehmet Yılmaz (35), omzundan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Yılmaz, ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yılmaz, buradaki tedavisinin daha sonra aynı hastanenin Mücahitler Ek Binasına sevk edildi.

Polis memurunun yaralandığı olayla ilgili zanlılardan biri gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'la birlikte Yılmaz'ı hastanede ziyaret etti.

Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde polis ekiplerinin adli bir olaya müdahale ederken, silah kullanılması sonucu bir polis memurunun yaralandığını belirtti.

Gül, "Hayati tehlikesi yok, doktorlarımız gerekli müdahalelerde bulundu. Şu an konuşabiliyor zaten. Saldırıyı yapan kişi yakalandı. Onunla ilgili adli süreç devam ediyor. Ailesine ve emniyet teşkilatımıza çok geçmiş olsun. İnşallah bu tür hadiselerle bir daha karşıIaşmayız." dedi.