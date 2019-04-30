Anıtkabir'in çatı kısmı aslına uygun olarak yenileniyor
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir'de yağmur nedeniyle oluşan su kaçaklarını gidermek için çatıyı kaplayan kurşun kısım aslına uygun olarak yenileniyor
|30 Nisan 2019 13:03
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Anıtkabir'in yağmur ve su akıntılarından etkilenmesinin önüne geçmek amacıyla Anıtkabir'de iyileştirme çalışmaları başladı. Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda Anıtkabir'de çatıyı kaplayan kurşun kısmın baştan sona, aslına uygun şekilde yenilenme çalışmaları başladı.
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