YSK'nın İstanbul kararı bu hafta çıkmayabilir
YSK AK Parti ile MHP'nin İstanbul seçimleri ile ilgili yapmış olduğu olağanüstü başvuruyu değerlendirebilmesi için vermiş olduğu ara kararların sonuçlarını beklemesi, nihai kararın haftaya çıkması olasılığını arttırdı.
|30 Nisan 2019 13:23
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YSK 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla ilgili İstanbul'da yapılan seçimler hakkındaki itirazları incelemesi devam ediyor.
YSK, geçen hafta ilçe seçim kurulları tarafından
bazı incelemelerin yapılmasını istemişti. İlçe Seçim Kurullarının incelemesinin
tamamlanması beklenmekte olup, bu incelemelerin önümüzdeki günlerde tamamlanmasının
ardından YSK hafta sonu veya haftaya nihai kararı vermesi bekleniyor.
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