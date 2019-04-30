Terör yuvalarında kendini 'feda' edecek helikopter
|30 Nisan 2019 13:55
|Yazdır
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, başta terörist hedefler olmak üzere askeri alanda kullanılabilecek "insansız helikopter prototipi" geliştirdi.
KSÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencileri Eray Sakarya, Akif Kavan ve Ener Tarakçı, 500 liraya keşif ve gözlem yapabilen, mühimmat taşıyarak kendini patlatabilen "Fedai-B" adını verdikleri helikopter tasarladı.
Başta terörist hedefler olmak üzere askeri alanda kullanılabilecek insansız helikopter, otonom ya da pilot tarafından kontrol edilebiliyor.
Askerin görüşünün ya da erişiminin zor ve tehlikeli olduğu bölgeler için tasarlanan insansız helikopter, havadan keşif, gözlem ve taşıdığı 200 gram patlayıcı sayesinde, istenilen durumlarda intihar dalışı yaparak terör hedeflerini havaya uçuracak.
KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. işbirliğinde, TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen "8. Ar-Ge Proje Pazarı"nda sergilenen "insansız helikopter prototipi", ilgi görüyor.
Öğrencilerden Eray Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin havadan keşif ve gözetleme yapabilmesi için mini bir helikopter tasarladıklarını söyledi.
- "Askerlerimizin güvenliğini sağlamak adına"
Projenin özellikle terörist hedeflere yönelik olduğunu dile getiren Sakarya, mağara ve engebeli arazilerde teröristlerin üzerinde bombayla kendini feda edebilecek helikopterin, daha maliyetli füzeler yerine düşük ücretlerle terör yuvalarını imha etmiş olacağını söyledi.
Sakarya, adını "Fedai-B" koydukları helikopterin de 500 lira bütçeyle hazırlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Şu an maksimum uçuş süresi 5 dakika. 40 santim uzunluğunda tasarladığımız bu prototip 200 gram ağırlık taşıyabiliyor. İstenildiği durumlarda bomba çıkartılarak havadaki uçuş süresi artırılabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bunun drone versiyonu var, fakat bunu helikopter şeklinde tasarladık ki havada hedefin gözünden görünen uçuş silüeti daha düşük olsun. Drone sesli ama bunda o ses yok. Askerlerin girmesinin tehlikeli olabileceği yerlerde bu helikopter kullanılarak askerlerimizin güvenliğini sağlamak adına böyle bir şey tasarladık. Bunu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine sokmak en büyük hedefimiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul'da 300 gr pide 2,5 TL olacak
30 Nisan 2019 19:29
|Foça'da öğrenciler, açık cezaevindeki işletmeleri gezdi
30 Nisan 2019 18:05
|'Lojistik Köy' ile 5 bin 400 kişiye istihdam sağlanacak
30 Nisan 2019 17:14
|Milli radar tepeden bakacak
30 Nisan 2019 16:06
|Evlilik cüzdanını alan damat, kayınpederi ile evlendiğini gördü
30 Nisan 2019 15:53
|'Aşı tartışılacak bir konu değil'
30 Nisan 2019 15:25
|İSKİ'den su kesintisi açıklaması
30 Nisan 2019 14:33
|Ankara'da 1 Mayıs'ta kapalı olacak yollar
30 Nisan 2019 14:29
|Türkiye'nin turizm geliri arttı
30 Nisan 2019 13:47
|Öğretmenlere 'dijital iletişim eğitimi' daveti
30 Nisan 2019 13:43