30 Nisan 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
30 Nisan 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|30 Nisan 2019 14:00
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Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama FETÖ sanığı eski polise hapis cezası İzmir'deki FETÖ'ye 'finansal destek' davası ertelendi Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında savcı cezalarda değişiklik istedi Kars'ta FETÖ operasyonunda 4 tutuklama Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası Sözde sıkıyönetim komutanına FETÖ'den hapis FETÖ sanıklarına 'etkin pişmanlık' indirimi Şırnak'ta muvazzaf askerlere FETÖ operasyonu: 14 gözaltı 153 askerden 137'si FETÖ'den tutuklandı İhraç olmuş, emekli ve görevdeki emniyet personeline operasyon: 21 gözaltı Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalama kararı FETÖ'ye 9 ilde operasyon Başkent'te 15 asker ve 16 öğretmene FETÖ gözaltısı Konya'da Bylock kullanıcısı 5 kişi ile bir avukata FETÖ operasyonu Van'da FETÖ operasyonunda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı
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