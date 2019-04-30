FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandı
|30 Nisan 2019 13:38
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Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ/PDY üyesi olma", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Terörizmin finansmanını önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından aranan iş adamı A.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, il merkezinde yapılan takibin ardından A.Ö'yü sahte kimlikle gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
A.Ö'nün, KHK ile el konulan bir şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu, hayırsever vatandaşları dolandırıp değeri yüksek arsaları alarak örgüte finansman sağladığı, Bank Asya'da yüklü miktarda para hareketiyle örgüte maddi kaynak sağladığı belirtildi.
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