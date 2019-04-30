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Öğretmenlere 'dijital iletişim eğitimi' daveti

TÜBİTAK desteği ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde medya okuryazarlığı dersini veren branş öğretmenlerine yönelik, dijital dünyada medya, bilişim teknolojileri ve iletişim konulu eğitimler düzenlenecek
 30 Nisan 2019 13:43
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Öğretmenlere 'dijital iletişim eğitimi' daveti

TÜBİTAK desteği ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde medya okuryazarlığı dersini veren branş öğretmenlerine yönelik, dijital dünyada medya, bilişim teknolojileri ve iletişim konulu eğitimler düzenlenecek.

TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde başlatılan Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri Projesi etkinlikleri 21-28 Haziran 2019'da Konya'da ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) işbirliği ile yürütülecek projede, katılımcı öğretmenlere medya, medya okuryazarlığı, bilgi ve bilişim teknolojileri ile iletişim alanlarında önemli beceriler kazandırılması amaçlanıyor. Öğretmenlerin dijital çağın medya dünyasına ilişkin güncel bilgileri öğrencilere aktarması hedefleniyor.

- Hangi branş öğretmenleri başvurabilecek?

Projeye, Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili kararları doğrultusunda ortaokulların 7. veya 8. sınıflarında seçmeli olarak okutulan medya okuryazarlığı dersine girme şartlarını taşıyan öğretmenlerin başvuruları kabul edilecek.

Bu kapsamda, ortaokullarda veya bilim ve sanat merkezleri gibi faklı statüdeki kurumlarda görev yapan Türkçe, sosyal bilgiler ve bilişim teknolojileri dersi öğretmenleri ile ortaokullarda görev yapan basın yayın yüksekokulları, iletişim fakültelerinden mezun alan öğretmenleri (gazetecilik, halkla ilişkiler ve radyo-televizyon vb.) projede katılımcı olarak yer alabilecek.

- Başvurular başladı

Proje etkinliklerine tüm Türkiye'den katılımcı öğretmen seçimi için başvuru süreci başladı.

Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan medya okuryazarlığı dersi öğretmenleri, "www.dijitalcaginbireyleri.com" adresinden 17 Mayıs 2019 tarihi saat 17.00'ye kadar da başvuru yapabilecek.
Anadolu Ajansı
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