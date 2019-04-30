İcap nöbeti ücretinin tanımında değişiklik yapılacak
|30 Nisan 2019 14:28
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Sağlık Sen'den aypılan açıklama
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Nisan 2019 Kurum İdari Kurul (KİK) Toplantısı, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan, Mahmut Faruk Doğan, Yusuf Dural katılımı ile gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı adına toplantıya Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu ve bakanlık bürokratları katıldı.
Kurum İdari Kurulu toplantısında, döner sermaye sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar için Sağlık-Sen'den teklif alınması ve icap nöbet ücretlerinin uzman hekim dışı personele ödenmesi yönünde mahkeme kararlarının uygulanması konuları görüşüldü.
Toplantıda icap nöbet ücretinin tanımında yapılacak yönetmelik değişikliği sürecinin de hızlanması gündem edildi.
Toplantıya katılan Sağlık-Sen heyeti, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını beklediklerini ve sınavın bir an önce gerçekleştirilmesinin elzem olduğunu ifade ettiler.
Sağlık-Sen heyeti, toplantıda ayrıca, aile birliği mazeretine binaen kurumlar arası geçiş için gerekli çalışmaların yapılmasını, sözleşmeli personelin il içi yer değişikliğini, sağlık çalışanlarının birinci dereceden yakınlarının sağlık sorunlarıyla ilgili mazeret izin sorununu, döner sermaye bütçesinden maaş alan çalışanların sorunlarını ve sağlıkta şiddettin sıfır düzeyine indirgene bilmesi için daha gerekli düzenlemelerin yapılmasını gündeme getirdi.
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