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Ankara'da 1 Mayıs'ta kapalı olacak yollar

Ankara Valiliği, 1 Mayıs günü kapatılacak yollarla ilgili açıklama yaptı
 30 Nisan 2019 14:29
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Ankara'da 1 Mayıs'ta kapalı olacak yollar

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü, saat 10.00 - 18.00 saatleri arasında bazı sendika ve odaların organizesinde, Kazım Karabekir Caddesi, AKM yanında toplanılarak Anadolu Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirileceği bildirildi. "1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü" kapsamında açık hava toplantısı yapılacağı ve söz konusu etkinlikle ilgili olarak bazı yolların kapalı olacağı duyuruldu.

Kapatılan yollar ve kapalı olacakları saatler şu şekilde:

"30 Nisan 2019 Salı günü saat 24.00'ten, etkinlik sona erene kadar Anıt Caddesi (Gençlik Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası ve 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 08.00'den etkinlik sona erene kadar ise, Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi arası), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara giden cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar kapatılacak."

Ankara Valiliği tarafından, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı
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