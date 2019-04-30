Polise yönelik 'kötü muamele' iddiaları büyük ölçüde azaldı

Son iki yılda polise yönelik "kötü muamele ve işkence" iddiaları yüzde 90 azaldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, emniyet personeline yönelik "işkence ve kötü muamele" iddialarına ilişkin şikayetlerde büyük düşüş yaşanıyor. BİMER, CİMER ve diğer yollarla yapılan başvurular, son 2 yılda yüzde 90 geriledi.

Milletin bütünlüğünü, güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak için terör başta olmak üzere tüm suç ve suç örgütleri ile etkin mücadele eden kolluk birimlerine yönelik bazı çevrelerin "polisin işkence ve kötü muamele yaptığı" şeklindeki eleştirilerine karşın BİMER, CİMER ve diğer yollarla yapılan başvuru sayılarında büyük düşüş olduğu görüldü.

Polisin kötü muamele yaptığına yönelik 2016'da 302 şikayet gelirken, bu sayı, 2017'de 165'e geriledi. 2018'de ise bu sayı 28'e düştü. Böylece son iki yılda, polisin kötü muamelede bulunduğuna ilişkin şikayetlerin yüzde 90 oranında düştüğü ortaya çıktı.

- 2018'de 45 disiplin soruşturması

İçişleri Bakanlığınca, işkence kötü muameleye dair gelen her şikayet titizlikle inceleniyor. Kolluk kuvvetleri hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin yürütülen disiplin tahkikatları kapsamında 2018'de 45 personele disiplin soruşturması yürütüldü, 33 personelin soruşturması ise halen devam ediyor.

Ayrıca emniyet ve jandarma personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin adli tahkikatlar da azaldı. Buna göre 2016'da 99, 2017'de 33, 2018'de 13 adli soruşturma yürütüldü.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Türkiye aleyhine verdiği kararlar çerçevesinde, işkence yasağı ile ilgili 2015 yılında yapılan 2 başvuruda "hak ihlali" kararı verilirken 2016 ve 2017 yıllarında hak ihlali olmadığı yönünde kararlar alındı.