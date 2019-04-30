Anayasa Mahkemesi tutuklu gazetecileri görüşecek
|30 Nisan 2019 14:43
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Anayasa Mahkemesi, aralarında Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Ali Bulaç, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın da yer aldığı 9 gazetecinin bireysel başvurusunu 2 Mayıs Perşembe günü karara bağlayacak.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gazeteciler Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kadri Gürsel, Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Aksoy, Ali Bulaç, Ahmet Hüsrev Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurularını 2 Mayıs'ta gündem toplantısında ele alacak.
Gazeteciler, "uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği" iddialarına ilişkin ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2 Mayıs'taki toplantısında bireysel başvuruları karara bağlayacak.
Cumhuriyet gazetesi davasında, gazeteciler Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Bülent Utku, Murat Aksoy ve Akın Atalay, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan tutuklu yargılanmış ve hapis cezalarına çarptırılmıştı.
Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarı Ali Bulaç, eski Zaman gazetesi yazar ve editörlerinin FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava kapsamında tutuklanmış, yargılama sırasında tahliyesine karar verilmişti.
FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ise yerel mahkemece "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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