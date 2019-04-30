Aladağ'daki yurt yangını davasında 7 kişiye hapis talebi

Adana'nın Aladağ ilçesinde 2016 yılında 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili davada, yurt müdürü ile yurdun bağlı olduğu derneğin başkanının da aralarında bulunduğu 7 sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar, 9 sanığın ise 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması, 2 sanığın ise beraatine karar verilmesi istendi.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi salonundaki yer sıkıntısı nedeniyle Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda görülen duruşmaya, yurt müdürü Cuma Ali Genç, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin Başkanı İsmail Uğur, dönemin itfaiye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 18 tutuksuz sanıktan bazıları ile müşteki aileleri, sanık yakınları, taraf avukatları katıldı.

Söz verilen müşteki aileler, sanıklardan şikayetçi olduklarını yineleyerek serbest bırakılan sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin Başkanı İsmail Uğur, yurt müdürü Cuma Ali Genç ve dernek yöneticileri Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahmut Deniz'in ''bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma'' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Savcı, dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri sanıklar Bayram Aydın, Cihan Ünal, Davut Gökçeli, Mehmet Aktaş, Ramazan Arı ve dönemin itfaiye görevlileri sanıklar Davut Gökçe, Hasan Turan Çakmak, Nihat Sarraf ve Yücel Turaç'ın ise ''ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak'' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savcı, sanıklar Mehmet İpek ve Zeki Yılmaz'ın ise üzerilerine atılı ''bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma'' suçundan beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, verilen aranın ardından esasa ilişkin savunmaların alınmasıyla devam edecek.