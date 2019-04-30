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İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP'li gruba müdahale
Batman'da uyarılara rağmen izinsiz açıklama ve oturma eylemi yapmak isteyen HDP'li grup polis müdahalesiyle dağıtıldı
|30 Nisan 2019 15:21
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Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde toplanan, aralarında HDP Batman İl Başkanı İkram İrgi'nin de bulunduğu grup, açıklama ve oturma eylemi yapmak istedi.
Polis, gruba izinsiz açıklama yapılamayacağını belirtti.
Uyarılara rağmen eyleme devam eden gruba polis müdahale etti.
Müdahale sırasında polise mukavemet gösteren HDP İl Başkanı İrgi'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Grup, müdahalenin ardından dağıldı.
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