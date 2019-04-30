1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Saraç, dünya alan sıralamasına giren üniversiteleri kutladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP tarafından dünya bilim alanı sıralamaları dikkate alınarak hazırlanan raporda sıralamaya giren Türk üniversitelerini kutladı
 30 Nisan 2019 15:28
Yazdır
Saraç, dünya alan sıralamasına giren üniversiteleri kutladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP tarafından dünya bilim alanı sıralamaları esas alınarak hazırlanan raporda sıralamaya giren Türk üniversitelerini tebrik etti.

Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP'ın raporunda üniversitelerin "marka bilim alanları"nın açıklandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Rapora göre, üniversitelerimiz kimya, inşaat, elektrik-elektronik mühendisliği, biyolojik bilimler gibi alanlarda binlerce üniversite arasında dünya markası olmayı başardı.

Öncelikle 8 sıralama kurumunun tümünde alan sıralamalarına giren Bilkent, Hacettepe, ODTÜ, İTÜ ve İstanbul üniversitelerimiz olmak üzere raporda sıralamalara giren bütün üniversitelerimizi tebrik ediyor, bu başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK görevde yükselme itirazlarını sonuçlandırdı
30 Nisan 2019 19:45		 Bakan Selçuk: Her çocuğun kendi içinde müfredat vardır
30 Nisan 2019 18:45
Anayasa Mahkemesi'nden staj açıklaması
30 Nisan 2019 17:36		 Türk üniversitelerinin 'marka bilim alanları' açıklandı
30 Nisan 2019 14:15
MSÜ'den harp okulları için tercih duyurusu
29 Nisan 2019 16:58		 Bakan Ziya Selçuk'tan 'Türkçe' vurgusu
29 Nisan 2019 16:18
'Doktoralı insan kaynağımızı artırmamız şart'
29 Nisan 2019 13:30		 15 bin öğrenci, üniversite sınav heyecanını prova etti
28 Nisan 2019 17:19
Köy okulunun 'eğitim neferleri'
28 Nisan 2019 14:35		 Sivaslı öğretmen 40 zeka oyunu tasarladı
28 Nisan 2019 11:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:29 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela açıklaması20:26 - Anne ve babasını öldüren cani tutuklandı20:23 - Suriye şehidi memleketine gönderildi20:20 - Erik yüzünden çocuğu döven şüpheli adliyeye getirildi20:17 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü20:14 - MHP'den Fransa'ya katliam suçlaması20:11 - İlkay öğretmeni kendisine aşık olan kiralık katil öldürmüş20:08 - 8 yaşında kız çocuğuna sözlü tacize gözaltı20:05 - Makam araçları gelin arabası olarak hizmet verecek20:02 - AK Parti MYK toplandı
19:45 - YÖK görevde yükselme itirazlarını sonuçlandırdı19:34 - Okullardan hırsızlığa 1 tutuklama19:29 - İstanbul'da 300 gr pide 2,5 TL olacak19:12 - FETÖ'nün sözde Trabzon il imamının eşi: Eşimden boşanmaya razıyım19:12 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü19:05 - FETÖ sanığı eski yargı mensubu çifte hapis cezası19:02 - HDP milletvekilleri TBMM'de oturma eylemi yaptı18:56 - İmamoğlu, çalışanların 1 Mayıs'ını kutladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cüler ÖSYM'nin sınavlarına hazırlanıyor
Bekçiler, gece boyunca, dolaşmak zorunda mıdır?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Arınç: Ak Parti'yi bugün ki gücünün 10 katına çıkarırız
Ramazan pidesi fiyatları belirlendi
İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
İlçe seçim Kurulu: Memurlar mazeret bildirdi
Meslek liseliye askerlikte kolaylık
Giresun Belediye Başkanı: ATM çalışanlarını araştırıyoruz
OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıklamadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Türk Bayrağı 5
çarşamba karısı 3
israil,türkiye'den korkuyor 6
spoilerdan kaçınmak 2
sabah kahvesi 2
uyanmadan önceki ilk 10 dakika 1
philips airfryer 2
her geçen gün 5
gecelere akmak 5
yaşadığı an'a ait olamamak 5
SON İLANLAR
Trabzon Çaykara SYDV Personel Alım İlanı
Tekirdağ Muratlı SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Diyarbakır Çınar SYDV Personel Alım İlanı
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Aydın Aybel Geçici 3 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam