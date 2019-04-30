Saraç, dünya alan sıralamasına giren üniversiteleri kutladı
|30 Nisan 2019 15:28
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP tarafından dünya bilim alanı sıralamaları esas alınarak hazırlanan raporda sıralamaya giren Türk üniversitelerini tebrik etti.
Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP'ın raporunda üniversitelerin "marka bilim alanları"nın açıklandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Rapora göre, üniversitelerimiz kimya, inşaat, elektrik-elektronik mühendisliği, biyolojik bilimler gibi alanlarda binlerce üniversite arasında dünya markası olmayı başardı.
Öncelikle 8 sıralama kurumunun tümünde alan sıralamalarına giren Bilkent, Hacettepe, ODTÜ, İTÜ ve İstanbul üniversitelerimiz olmak üzere raporda sıralamalara giren bütün üniversitelerimizi tebrik ediyor, bu başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."
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