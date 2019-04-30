Görevden ayrılan kamu personeli için açıklama

Bildiğiniz üzere, kamu çalışanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre istifa, emeklilik, aylıksız izin gibi çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılma durumları olmaktadır.

Bu doğrultuda, gerek 5434 sayılı Kanuna tabi olan çalışanların gerekse 5510 sayılı Kanuna tabi olanların aylıksız izin veya istifa gibi farklı nedenlerle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevden ayrılma işlemi o gün mesai bitimi gerçekleşmiş ise o güne ait aylık veya ücreti hak ettiğinden görevden ayrılma tarihi olarak ayrıldığı günün, ayrılma işlemi mesai bitimi itibariyle gerçekleşmemiş ise o güne ait aylık veya ücreti hak etmediğinden görevden ayrılma tarihi olarak bir önceki günün mesai bitimi olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, kamu çalışanlarının istifa veya aylıksız izin gibi ayrılma taleplerine dair dilekçelerine -MESAİ BİTİMİ- ifadelerini eklemeleri, kurumların da buna göre işlem tesis ederek eksik hizmet bildirimi yapmamaları gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Yavuz Selim KAPLAN

İŞTE SGK DUYURUSU

ÇEŞİTLİ NEDENLERLE GÖREVLERİNDEN AYRILAN PERSONELİN GÖREVDEN AYRILMA TARİHİNİN HİZMET TAKİP PROGRAMINDA HANGİ TARİH OLMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA DUYURU

5434 sayılı Kanuna tabi olan sigortalıların gerekse 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (c) bendi kapsamında ilk defa göreve giren sigortalıların, aylıksız izin veya istifa gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevden ayrılma işlemi o gün mesai bitimi gerçekleşmiş ise o güne ait aylık veya ücreti hak ettiğinden görevden ayrılma tarihi olarak ayrıldığı günün, ayrılma işlemi mesai bitimi itibariyle gerçekleşmemiş ise o güne ait aylık veya ücreti hak etmediğinden görevden ayrılma tarihi olarak bir önceki günün mesai bitimi olarak girilmesi gerekmektedir.

Haklarında 5434 sayılı kanun hükümleri uygulanacak sigortalılarda özellikle aybaşlarında mesai bitimi itibariyle görevden ayrılması halinde o ay için tam kesenek ve karşılıkları alınarak, bu süre hizmet olarak kabul edileceğinden aybaşının görevden ayrılış tarihi olarak yazılması, aybaşında (aylıklarını 15'inde alanlar için ayın 15'i, aylıklarını ayın 1'inde alanlar için ayın 1'i) mesai bitiminden önce görevden ayrılan ve bu aya ait aylıkları ödenmemiş olan sigortalının görevden ayrılış tarihi bir önceki gün esas alınarak giriş yapılması gerekmektedir.

Görevden ayrılma tarihlerinin hatalı olarak girilmesi hizmet sürelerinin hatalı olarak hesaplanmasına, bu durum ise kişilerin işlemlerinin uzamasına ve mağduriyetlerine neden olacaktır.

Bu nedenle, çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılan personelin, görevden ayrılmalarının mesai bitiminin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilerek, mesai bitimi görevden ayrılmamış iseler görevden ayrılma tarihlerinin düzeltilmesi (güncelleme yöntemi ile) gerekmektedir

Örnek 1: 5434 sayılı Kanuna tabi görev yapmakta iken 15/05/2016 tarihinde aylıksız izne ayrılan veya istifa eden personel, 15/5/2016 tarihinde mesai bitimi görevinden ayrılmış ise görevinden ayrılma tarihinin 15/05/2016 olarak Programa girilmesi ve bu aya ait kesenek ve karşılıklarının tam olarak gönderilmesi, 15/5/2016 tarihinde mesai bitimi görevinden ayrılmamış ise görevinden ayrılma tarihinin bir önceki gün olan 14/05/2016 olarak girilmesi gerekmektedir.

Örnek 2: 2008 yılı ekim ayı başından sonra 10/10/2009 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (c) bendi kapsamında ilk defa göreve giren sigortalının 12/12/2015 tarihinde aylıksız izne ayrılması veya istifa etmesi durumunda 12/12/2015 tarihinde mesai bitimi görevinden ayrılmış ise görevinden ayrılma tarihinin 12/12/2015 olarak Programa girilmesi, 12/12/2015 tarihinde mesai bitimi görevinden ayrılmamış ise görevinden ayrılma tarihinin 11/12/2015 olarak girilmesi gerekmektedir

Önemle duyurulur.