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Evlilik cüzdanını alan damat, kayınpederi ile evlendiğini gördü

Denizli'de 33 yaşındaki damat Zekeriya Karataş, eşi Gülşah Karataş'ın isminin yerine evlilik cüzdanına kayınpederi 56 yaşındaki Muzaffer Yılmaz'ın adının yazıldığını görünce şok oldu
 30 Nisan 2019 15:53
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Evlilik cüzdanını alan damat, kayınpederi ile evlendiğini gördü

Karataş'ın başvurusu üzerine hata giderildikten sonra yeni evlilik cüzdanı verileceği öğrenildi. Fıkra gibi olay, dün (pazartesi), Manisa'nın Soma ilçesindeki belediye nikah dairesinde yaşandı. Denizli'de reklamcılık yapan Zekeriya Karataş, bir süredir birlikte olduğu öğretmen 24 yaşındaki Gülşah Yılmaz ile evlenmeye karar verdi.

Çift, nikah kıyılması için Gülşah Yılmaz'ın ailesinin yaşadığı Soma'da Belediye Nikah Dairesi'ne başvurdu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Zekeriya Karataş ve Gülşah Yılmaz, aileleri ve yakınlarıyla birlikte nikahın kıyılması için Soma Belediyesi'ne gitti. Çiftin nikahını kıyılırken, evlilik cüzdanı verildi. Çift, davetlilerin tebriklerini kabul ederket damat elindeki evlilik cüzdanını incelerken şok oldu. Eşinin fotoğrafının bulunduğunu yere karısı Gülşah Yılmaz'ın yerine kayınpederi Muzaffer Yılmaz'ın isminin yazıldığını gördü. Hemen nikah dairesine giden Zekeriya Karataş, kayınpederiyle evli gözüktüğünü belirterek yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Mesai bittiğini için yapılan yanlışlık dün (pazartesi) düzeltilemedi. Karataş'ın başvurusu üzerine hata giderildikten sonra yeni bir evlilik cüzdanı verileceği belirtildi.

'İYİ Kİ KÜTÜĞE İŞLENMEMİŞ YOKSA BOŞANMA DAVASINA KADAR GİDECEKTİ'

Kayınpederiyle evlendirildiğini görünce şok olduğunu söyleyen Zekeriya Karataş, şöyle dedi Nikah kıydırmak için Soma Belediyesi'ne başvurduk. İşlemler yapıldı. Nikahımız kıyıldı. Fotoğraflar çekildik, kutlamalar yaptık. Biz şehir dışından geldiğimiz için, nikahın ardından oradaki evimize geçtik. Nikah defterimize baktığımızda kayınpederimin ismi yazıyordu. Gülşah Yılmaz yerine, Muzaffer Yılmaz yazıyordu. Görünce çok şaşırdık. 'Nasıl olur' dedik. Telaşlanıp, evlendirme dairesine gittik. Saat 17.00'i geçtiği için daire kapanmıştı. Merdivenlerde nikah memurunu gördük. Nikah defterimizi gösterdik. O da bu duruma çok şaşırdı. Kendisi nikah defterine yanlış ismin yazıldığını söyledi. Bize bu durumun düzeltilebileceğini anlattı. Ancak evlilik cüzdanına göre ben şu kayınpederimle nikahlı gözüküyorum. İyi ki kütüğe işlenmemiş. Yoksa bu durum boşanma davasına kadar gidecekti.

ESPRİLER HAVADA UÇUYOR

Karataş, olayın şokunu atlattıktan sonra artık konuşla ilglii espri yaptıklarını belirterek, İlk zamanlarda bu hata bizde bir telaş yarattı. Ama şu anda bu konu hakkında espriler yapıyoruz. Gelinin annesi, '30 yıl ben çektim. Artık sıra sende' diyor. Arkadaşlarım, 'Kızı istedin babasını aldın' diyor. Anasına bak kızını al derler, ben kızına bakıp babasını almış gibi oldum. Böyle farklı espriler dönüyor. Bizim için de farklı bir anı oldu. Başımıza gelenin bir başkasının yaşamasını istemem diye konuştu.

DHA
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