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Otomobiline çekirdek atan çocuğu darp eden kişi yakalandı
Tuzla'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbettiği öne sürülen kişi yakalandı
|30 Nisan 2019 15:59
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Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden kimliği tespit edilen U.Ö'yü gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
U.Ö'nün, attığı erik çekirdeğinin otomobiline isabet ettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü öne sürülmüştü.
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