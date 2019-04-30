TOBB, işçi çıkarıldığı iddialarını yalanladı
|30 Nisan 2019 16:21
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB), bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan "Birlikten işçi çıkarıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
TOBB'dan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medyada, TOBB'dan çok sayıda işçi çıkarıldığı haberlerinin yer aldığı, bu haberlerin kesinlikle doğru olmadığı ifade edildi.
Temizlik işlerinin yürütülmesi için başka bir firmadan hizmet satın alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Firma ile imzalanan yüklenici sözleşmesi 30 Nisan itibarıyla sona ermektedir. Yüklenici firma, sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle çalışanların bütün yasal haklarını ödeyecektir. TOBB, bu süreci hassasiyetle takip etmektedir. Temizlik işlerinin yürütülmesi için yeni bir yüklenici firmayla sözleşme imzalanmak üzeredir. Çalışanların mağdur olmaması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Yanlış ve eksik bilgiyle TOBB'u suçlayanları kamuoyunun takdirine sunarız."
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