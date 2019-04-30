Diyarbakır'da 229 hektarda kurulacak "Lojistik Köy" ile 5 bin 400 kişiye istihdam sağlanacak.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bir otelde Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarının yönetici ve temsilcilerinin katıldığı "Lojistik Köy" tanıtım toplantısında, yeni dönemde "kent ekonomisi" kavramının öne çıkmaya başladığını söyledi.

Diyarbakır'ın geçmişten aldığı güçle geleceğe doğru yol alan ve bunu sürdürülebilir kılmak için ortak aklı kullanan bir şehir olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, "Kalkınmanın sürdürülebilir ve kalıcı olmasının amacı budur. Diyarbakır, Türkiye'nin makro ölçekteki büyük hedef ve önceliklerinde de bölgesel ölçekte de tanımlayıcı bir şehridir." dedi.

Güzeloğlu, Diyarbakır'ın Güneydoğu'nun "uluslararası alana açılan dış ticaret kapısı" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çevre illerin hepsini belirleyen, yönlendiren, ekonomik ve sosyal anlamda etkileyen bir ağırlık merkezidir. Hükümetimizin programında yer alan, dış ticaretin özellikle öne çıkması ve komşularla ticaretin yoğunlaşması sürecinde Diyarbakır, çok kritik bir role sahiptir. Lojistik Köy, bölgesel ölçekte Türkiye'nin, Orta Doğu, Asya ve dünyayla buluşmasını sağlayacak bir merkez olarak düşünülüyor. Bunu sağlayacak altyapımızın olduğunu biliyoruz."

Lojistik Köy'ün 3 ulaşım aksına bağlı bir buluşma merkezi olduğunu anlatan Güzeloğlu, bu durumda, sanayinin gelişmesi, üretim faktörü alanlarının belirlenmesi, kalkınmaya da yön verileceğini ifade etti.

Güzeloğlu, "Elimizdeki bu zenginliği doğru yönettiğimiz takdirde sadece Diyarbakır değil, bölgede ve ülkede çok önemli kazanım elde edeceğiz. Lojistiğin yeni dönemde hem maliyeti hem de pazar açısından belirleyici etkisini biliyoruz. Lojistiği Diyarbakır'da gündeme getirmemizin nedeni, Türkiye'nin stratejik ve lojistik anlamda komşularıyla ilişkisini sağlayacak yeni bir bağlantı düşüncesidir." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral da katıldı.

- "Lojistik Köy"

Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gözalan Mahallesi'nde, yaklaşık 229 hektarda "Lojistik Köy" kurulacak.

"Lojistik Köy"ün, ithal edilen ürün ve ham maddelerin, ihraç edilen ürünlerin, iç piyasaya gönderilecek her türlü malzemenin depolamasının, kara ve demir yolu taşımasının kolayca yapılabileceği, hizmet kalitesinin artacağı, maliyetlerin düşürüleceği bir merkez olması hedefleniyor.

Burada 2 bin 500 metrekarelik 23 depo, 5 bin metrekarelik 11 depo, 10 bin metrekarelik 24 depo olmak üzere toplam 58 depo yer alacak. "Lojistik Köy"de ilk etapta yaklaşık 5 bin 400 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.