Dolar günü 5,95 TL'den tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|30 Nisan 2019 17:19
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9440
|5,9450
|5,9570
|5,9580
|Avro
|6,6360
|6,6370
|6,6880
|6,6890
|Sterlin
|7,6360
|7,6750
|7,7350
|7,7740
|İsviçre Frangı
|5,7940
|5,8230
|5,8250
|5,8540
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9100
|5,9500
|5,9250
|5,9750
|Avro
|6,5900
|6,6400
|6,6450
|6,7050
|Sterlin
|7,5790
|7,7340
|7,6610
|7,8240
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