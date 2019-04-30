1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın kapanışta 402,00 liradan işlem gördü

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402,00 liradan işlem gördü
 30 Nisan 2019 17:20
Yazdır
Çeyrek altın kapanışta 402,00 liradan işlem gördü

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 artışla 246,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402,00 lira, Cumhuriyet altını 1.643,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 246,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 244,40 244,60 246,20 246,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.610,00 1.631,00 1.622,00 1.643,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 223,00 227,00 224,50 228,50
Lira(Tam) Ziynet 1.574,00 1.594,00 1.585,00 1.605,00
Yarım Ziynet 787,00 797,00 793,00 803,00
Çeyrek Ziynet 393,00 398,00 397,00 402,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü yükselişle tamamladı
30 Nisan 2019 18:54		 Dolar günü 5,95 TL'den tamamladı
30 Nisan 2019 17:19
Çeyrek altın ne kadar?
30 Nisan 2019 12:29		 Gün ortası döviz fiyatları
30 Nisan 2019 12:04
Borsa, güne yükselişle başladı
30 Nisan 2019 10:07		 Gram altın 246 lira seviyelerinde
30 Nisan 2019 09:53
Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankasında
30 Nisan 2019 09:38		 Güne başlarken döviz fiyatları
30 Nisan 2019 09:34
Borsa günü düşüşle tamamladı
29 Nisan 2019 19:03		 Çeyrek altın günü 398,00 lira'dan tamamladı
29 Nisan 2019 17:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:26 - Anne ve babasını öldüren cani tutuklandı20:23 - Suriye şehidi memleketine gönderildi20:20 - Erik yüzünden çocuğu döven şüpheli adliyeye getirildi20:17 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü20:14 - MHP'den Fransa'ya katliam suçlaması20:11 - İlkay öğretmeni kendisine aşık olan kiralık katil öldürmüş20:08 - 8 yaşında kız çocuğuna sözlü tacize gözaltı20:05 - Makam araçları gelin arabası olarak hizmet verecek20:02 - AK Parti MYK toplandı19:45 - YÖK görevde yükselme itirazlarını sonuçlandırdı
19:34 - Okullardan hırsızlığa 1 tutuklama19:29 - İstanbul'da 300 gr pide 2,5 TL olacak19:12 - FETÖ'nün sözde Trabzon il imamının eşi: Eşimden boşanmaya razıyım19:12 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü19:05 - FETÖ sanığı eski yargı mensubu çifte hapis cezası19:02 - HDP milletvekilleri TBMM'de oturma eylemi yaptı18:56 - İmamoğlu, çalışanların 1 Mayıs'ını kutladı18:56 - Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 sanığa beraat
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cüler ÖSYM'nin sınavlarına hazırlanıyor
Bekçiler, gece boyunca, dolaşmak zorunda mıdır?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Arınç: Ak Parti'yi bugün ki gücünün 10 katına çıkarırız
Ramazan pidesi fiyatları belirlendi
İşte 9 günlük Ramazan Bayramına dair resmi yazı
İlçe seçim Kurulu: Memurlar mazeret bildirdi
Meslek liseliye askerlikte kolaylık
Giresun Belediye Başkanı: ATM çalışanlarını araştırıyoruz
OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıklamadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yürüyen Merdivende yürümek 1
uyandıktan sonraki ilk 10 dakika 1
ümit karan'a hapis cezası verilmesi 4
hamza andreas tzortzis 1
uslu yazar 9
uyanmadan önceki ilk 10 dakika 1
Pozitif olmak 7
bazı yazarların bazı yazarların konularına yazamamaları 7
balıkesirdeki spor salonunda atatürk'ün sözünün indirilmesi 1
yol arkadaşı 4
SON İLANLAR
Trabzon Çaykara SYDV Personel Alım İlanı
Tekirdağ Muratlı SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Çatalpınar SYDV Personel Alım İlanı
Diyarbakır Çınar SYDV Personel Alım İlanı
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
Gaziantep Emniyet Müd. İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Aydın Aybel Geçici 3 İşçi Alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam