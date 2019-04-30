Çeyrek altın kapanışta 402,00 liradan işlem gördü
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402,00 liradan işlem gördü
|30 Nisan 2019 17:20
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 artışla 246,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402,00 lira, Cumhuriyet altını 1.643,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 246,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|244,40
|244,60
|246,20
|246,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.610,00
|1.631,00
|1.622,00
|1.643,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|223,00
|227,00
|224,50
|228,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.574,00
|1.594,00
|1.585,00
|1.605,00
|Yarım Ziynet
|787,00
|797,00
|793,00
|803,00
|Çeyrek Ziynet
|393,00
|398,00
|397,00
|402,00
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