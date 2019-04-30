Memurlara hazine talanı operasyonu: 15 gözaltı

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine talanın yönelik olarak sürdürülen 5. dalga operasyonu birçok ile sıçradı. Aydın merkezli birçok ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında Şube Müdürü, Uzman memur ve mühendisin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Didim'de Hazine'ye ait arazilerin işgal edilenlere yönelik dalga operasyonları devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın ve çevre illerde Hazine'ye ait denize yakın araziler işgal edilmesinden sonra başlatılan operasyonların 5. dalgası bir çok il'e sıçradı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca Aydın merkezli Ankara, İzmir, Mardin ve İstanbul illerinde operasyonlarda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak-vermek ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından" 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 15 şüpheliden 4'ünün kamu görevlisi olduğu diğer 11 isimden de ikisinin kadın olduğu öğrenildi.

Göz altına alınan isimler ise şu şekilde; "Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde şube müdürü A.Y (51), Çevre Şehircilik Bakanlığında Uzman memur S.Y.K (46), Çevre Şehircilik Bakanlığında uzman memur M.S.Y (64) İzmir İl Tarım Müdürlüğünde Mühendis Ö.Ü (43) ile S.S(42),T.G (30) T.F (41),M.R.Y (42) Ö.A.P (45) M.D (61) M.İ (58)E.Y (50) A.D.Ü (59) S.T (45) ve M.Ş (46)

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen dijital materyal, belgeler ile banka hesapları incelemeye alındı.