Anayasa Mahkemesi'nden staj açıklaması

Anayasa Mahkemesi sitesinde yer alan duyuru şu şekildedir:

Anayasa Mahkemesi, Anayasa yargısı alanına ilgi duyan ve bu alanda tecrübe kazanmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine tam zamanlı staj imkanı tanımaktadır.

Staj kapsamında öğrenciler, Anayasa Mahkemesi görev ve yetkileri kapsamında Norm Denetimi ile Bireysel Başvuru başta olmak üzere Siyasi Parti Kapatma Davaları ve Siyasi Partilerin Mali Denetimi gibi konularda bilgi edinmekte, farklı birimlerde deneyim kazanarak Anayasa yargısına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulmaktadır.

Stajlarının sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilmektedir. Daha önce staj başvurusunda bulunanların da yeniden müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Staj Tarihleri

Yaz Dönemi Grup: 10-21 Haziran 2019 (30 Öğrenci) II. Grup: 24 Haziran-5 Temmuz 2019 (30 Öğrenci)

Kış Dönemi Grup: 6-17 Ocak 2020 (30 Öğrenci) II. Grup: 20-31 Ocak 2020 (30 Öğrenci)

Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Lisans (3. ve 4. sınıf) veya yüksek lisans öğrencisi olmak,

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinde veya Sosyal Bilimler Enstitülerinde öğrenim görüyor olmak,

Başvuru Belgeleri

Fotoğraflı Özgeçmiş

Öğrenci Belgesi

Transkript (Güncel olmalıdır)

Niyet Mektubu (Anayasa Yargısına ilginiz ve stajdan beklentileriniz)

Referans Mektubu

Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilebilir)

Başvuru Tarihleri

Yaz Dönemi Başvuru şartlarını taşıyan adayların yaz dönemi başvurularını 6-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında staj.anayasa.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Kış Dönemi Başvuru şartlarını taşıyan adayların kış dönemi başvurularını 2-20 Aralık 2019 tarihleri arasında staj.anayasa.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması

Staj Programına kabul edilenler, (yaz dönemi 7 Haziran 2019 Cuma, kış dönemi 27 Aralık 2019 Cuma) staj.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Uyarı: Bu ilanın yayınlandığı tarihten önce yapılmış olan staj başvurularının, burada belirtilen bilgi ve belgeleri de içerir şekilde tekrar staj.anayasa.gov.tr web adresinden yapılması gerekmektedir.

Her öğrenci yalnızca bir defa staj yapabilir ve staj dönemi içerisinde yer alan gruplardan yalnızca birine başvuru yapabilir.

İlgili dönem için (örneğin yaz dönemi) staj başvurusu reddedilen öğrenciler, takip eden staj dönemlerinde (örneğin takip eden kış dönemi) başvurularını yineleyebilirler.