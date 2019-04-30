Bankacı Cemile, yaşam savaşını kaybetti
|30 Nisan 2019 17:58
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Yaylıca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında 25 Nisan gecesi, park halindeki 72 EP 155 plakalı otomobilde başından vurulmuş yaralı kadını gören çevre sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, özel bir bankada çalışan Cemile Aydın olduğu belirlenen kadını, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesine alınan Cemile Aydın'ın bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde cihaza bağlanan Cemile Aydın, bugün yaşamını yitirdi. Aydın'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından Kozluk ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek.
JANDARMA BİZE İNTİHAR OLABİLECEĞİNİ BİLDİRDİ
Cemile Aydın'ın amcası Nihat Aydın, jandarma ekiplerinin, yeğeninin cep telefonu, bilgisayar ve tabanca üzerinde yaptıkları incelemede olayın intihar olabileceğini söylediklerini belirtti. Cemile Aydın'ın otomobilinde tabanca ve kendisinin yazdığı düşünülen 'Hakkınız helal edin' yazılı not bulunmuştu.
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