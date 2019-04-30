Foça'da öğrenciler, açık cezaevindeki işletmeleri gezdi
İzmir'de, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Foça Açık Ceza ve İnfaz Kurumu iş birliği ile lise öğrencileri, cezaevindeki atölye, sera ve hayvan yetiştiriciliği yapılan noktaları gezdi
|30 Nisan 2019 18:05
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Foça ilçesinde Cemil Midilli Lisesi öğrencileri için, Foça Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'na bir gezi düzenlendi. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Foça Açık Ceza ve İnfaz Kurumu iş birliği ile gerçekleştirilen gezide öğrenciler, bio enerji, atölyeler, sera ve hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri gezdi. Ziyaretler sırasında yetkililer her bölümle ilgili öğrencilere bilgi verdi ve ardından yemek yenildi.
Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, ziyaretler nedeniyle kuruma teşekkür etti.
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