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Bakan Selçuk: Her çocuğun kendi içinde müfredat vardır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Sizlerin okuldaki dersler ya da aldığınız diploma standart ama sizi herkesten farklılaştıracak olan şey yaratılıştaki biricikliğinizi, hususiyetinizi ve Yaradan'ın size yönelik olarak bahşettiği içinizdeki müfredatı açığa çıkarıp çıkarmadığınızdır mesele. Her çocuğun kendi içinde müfredat vardır. Dışarıdaki müfredattan öte içerideki müfredat çok önemli
 30 Nisan 2019 18:45
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Bakan Selçuk: Her çocuğun kendi içinde müfredat vardır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin okuldaki dersler ya da aldıkları diplomanın standart olduğunu belirterek, "Ama sizi (öğrenciler) herkesten farklılaştıracak olan şey, yaratılıştaki biricikliğinizi, hususiyetinizi ve Yaradan'ın size yönelik olarak bahşettiği içinizdeki müfredatı açığa çıkarıp çıkarmadığınızdır. Her çocuğun kendi içinde müfredat vardır. Dışarıdaki müfredattan öte içerideki müfredat çok önemli." dedi.

Bakan Selçuk, Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Kızlar İçin Vizyoner Hedefler Projesi (VİZE) Görev 1.3. Rozet Töreni'nde, öğrencilerin imam hatipli olmanın gururuyla bir kimlik inşa ediyor olması ve kendilerini yetiştirmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerle olan bütün etkileşimleri değerlendirirken kullandığı bazı temel ölçütler olduğunu ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu ölçütler kişi ya da öğrencimiz, kendisiyle iletişim halinde mi? Yani kendi içerisine dönük olarak kendisini izleme, değerlendirme imkanı var mı? Başkalarını ve dünyayı izleme ve değerlendirme imkanı var mı? Bir şekilde bunları karşılaştırma imkanı var mı? Bunları çok önemsiyorum çünkü bizim iç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki denge çok çok önemli. Bir insan muhakkak surette bu dengeyi koruyarak hayat görüşünü oluşturabilir. Sizin bu hayat görüşünü oluştururken sizden beklenen şey aslında okulda ne yaptığınızdan çok okul dışında ne yaptığınızla ölçülür. Yani sizlerin okuldaki dersler ya da diploma standart ama sizi herkesten farklılaştıracak olan şey yaratılıştaki biricikliğinizi, hususiyetinizi ve Yaradan'ın size yönelik olarak bahşettiği içinizdeki müfredatı açığa çıkarıp çıkarmadığınızdır mesele. Her çocuğun kendi içinde müfredat vardır. Dışarıdaki müfredattan öte içerideki müfredat çok önemli."

- "Her zaman şüphe duymanız lazım"

Okulun kendi başına bir kıymeti bulunmadığını bildiren Selçuk, okulu kıymetlendirenin idareciler, öğretmenler ve hayalleri olan öğrenciler olduğunu dile getirdi.

Parlayan Nesneler Sendromuna göre içerisinde bulunan çağın gençleri manipüle ettiğini belirten Selçuk, "Sizin beş altı sene sonra neyi tüketeceğinizi, neyi giyeceğinizi, içeceğinizi, neyi beğeneceğinizi şimdiden belirleyip manipülasyon yapıyorlar. Çünkü bu ekonominin bir parçasıdır. O yüzden sürekli parlak nesneler gösteriyorlar ve düşünmenizi, içinize dönmenizi, içiniz ve dışınızın dengesini kurmanızı önlemeye çalışıyorlar. Dışarıda çok fazla uyaran obje var. İnsanın dışına yatırım yapmasını istiyorlar. Bir insan dışına ne kadar yatırım yaparsa içi o kadar fakirleşir." şeklinde konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Selçuk, düşünce yapılarını oluştururken ezberlerden uzak durulmasının, farklı düşüncelere açık olmanın meselelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerden yaptıkları işin anlamını zihinlerinde oturtmaları gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir işi neden yaptığınızı, şahsi sorumluluğunuzu, ailenize, memleketinize, insanlığa sorumluluğunuzu, kurda kuşa sorumluluğunuzu idrak ederseniz insanlaşırsınız. Beşerlikten insanlığa yolculuğunuz olur, kemale gidersiniz. Yok sadece var olanları tekrar ederseniz, eskiler ne yapıyorsa onu yaparsanız, taklitle hayatınızı sürdürürseniz o zaman beşer olarak kalırsınız, insanlaşamazsınız. Bütün bunlar hepimizin insanlaşma serüveni, yoksa diploma meselesi değil."

Gazali'nin "Şüphe etmeyenin imanı olmaz." sözünü hatırlatan Selçuk, "Eğer meselenin sadece madde ya da mana tarafını alırsanız, sorgulamazsanız, sadece belli yazarları okuyup diğerlerini okumazsanız, insanın kendi yaratılış haysiyetine ters davranmış olursunuz. Çok okuyanlar çok soru çözenlerden daha başarılı olur. Her zaman şüphe duymanız lazım. Eğer şüphe duymazsanız mevcudu tekrar edersiniz." ifadelerini kullandı.

- MIT'den Girişimcilik dersi

Okul Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan ise VİZE'nin lise çağındaki öğrencilerin kendi inisiyatifleriyle öğrenme sorumluluğu alarak, yetenekli deneyimler yoluyla kendileri ve toplum için yüksek katma değer üretmelerini teşvik eden ve onlara fırsat sunan bir girişim programı olduğunu söyledi.

Projenin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan Asan, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün vizyon belgesini, sonrasında Birleşmiş Milletler ve İslam Konferansı Örgütünün makale ve çalışmalarını alarak kız öğrenciler için üç ana hedef belirlediklerini bildirdi.

Büyük firmaların mülakatlarda sorduğu soruları da alarak projeyi şekillendirdiklerini ifade eden Asan, "Belirlediğimiz üç ana hedef, girişimcilik, liderlik ve topluma hizmet. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu belgesini de inceleyince aslında ne kadar doğru yolda olduğumuzu anladık. Projemizi bu sömestr başında başlattık." diye konuştu.

Görev 1.1, Görev 1.2 ve Görev 1.3'te yer alan çalışma ve uygulama alanlarına da değinen Asan, mentor öğretmenler eşliğinde gruplar halinde çalışan öğrencilerin başarı durumlarına göre puan aldıklarını kaydetti.

Görev 1.3'teki görev ve uygulamalar hakkında da bilgiler veren Asan, şunları kaydetti:

"Görev 1.3'te liderlik grubu öz geleceklerini yazdı. Coursera platformu üzerinden Koç Üniversitesinden 'etkili konuşma' dersini aldılar. Girişimcilik grubu teknokent ziyareti gerçekleştirip mülakat yaptı. Ayrıca edX platformu ile MIT'den (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) girişimcilik dersi aldılar. Topluma hizmet grubu ise kendi oluşturduğu toplumsal fayda hareketine liderlik etti ve kendi ilgi alanına giren STK etkinliğinde bildiri sundular ve 3 bin puana ulaşmak için mücadele ettiler."

Asan, gönüllü formatta uygulanan projede Görev 1.3'ü toplam 80 öğrencinin tamamladığını belirterek, her görevde yüzde 65 oranında rozet hak edişi olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ve protokol üyeleri Görev 1.3'ü başarıyla tamamlayan öğrenci ve mentor öğretmenlere rozet ve belgelerini verdi.

Okul konferans salonundaki etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, okulun bağışçıları Mutlu Alkan, İshak İbrahimzadeh Macit Haldız, Kezban Hatemi ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı
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