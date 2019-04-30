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TBMM'de 'AA'nın seçim verilerini yayımlaması' önerisi kabul edilmedi

İYİ Parti'nin, "AA'nın seçim verilerini yayımlaması" konusunda verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi kabul edilmedi
 30 Nisan 2019 18:49
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TBMM'de 'AA'nın seçim verilerini yayımlaması' önerisi kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, "AA'nın seçim verilerini yayımlaması" konusunda verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AA'nın, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını yayımlamasına ilişkin kamuoyunda bazı tartışmaların yaşandığını savunarak, kurumun güvenirliğinin "yeniden tesis edilmesi" gerektiğini söyledi.

Yokuş, özellikle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı üzerinden kurumu eleştirdi, Kazancı'nın artık görevini sürdürmemesi gerektiği yönünde ifadeler kullandı.

Kazancı'nın, "Sevsen de sevmesen de ben onun (Erdoğan'ın) adamıyım arkadaş." ifadelerini kullandığını belirten Fahrettin Yokuş, "Yahu adamcılık mı oynuyoruz ya? Devlet yönetiyoruz beyler, devlet devlet. Anadolu Ajansı Başkanı bu devletin adamıdır, parti liderinin değil." dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da AA ile ilgili verdiği soru önergelerine tatmin edici yanıtlar alamadığını ileri sürdü. Öztunç ayrıca, "kurumun bir an evvel eski günlere dönmesi" gerektiğini ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ise Anadolu Ajansı hakkındaki ithamlara değinerek, "Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Çok güzel bir mecelle tabiri. Biraz önce iki saygıdeğer hatip, çok garip, sadece bir kahvehane dedikodularını burada sanki gerçekmiş gibi ifade etmeye çalıştılar." dedi.

Güler, "6 bine yakın okulda, 194 bin 390 sandıktan çıkan sonuçları yayımlamanın, müthiş bir organizasyon ve çalışma gerektirdiği de milletvekillerimizin bilgisi dahilinde. Anadolu Ajansı, bu devasa çalışmasını 31 Mart akşamına kadar Türkiye genelinde 81 şehrimizde, 194 bin 390 sandıkta ciddi bir şekilde sürdürmüş ve bu konularda da saygıdeğer Genel Müdürüm basına her türlü gerekli açıklamayı yapmıştır. Saygıdeğer Genel Müdürü sevgi ve saygı ile selamlıyorum." diye konuştu.

AA'nın, 100 ülkede, 3 binden fazla çalışanıyla ürettiği haber, fotoğraf, video ve diğer zengin içerikleri 13 dilde dünya medyasının kullanımına sunduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"6 Nisan 1920'de kurulan, TBMM'den 17 gün önce kurulmuş ve bir asra yakın tecrübesiyle, ajans haberciliği yapan Anadolu Ajansı, özellikle haberciliğin çok zor olduğu coğrafyalardan geçtiği haber ve güçlü görselleriyle dünya medyasında fark oluşturmaya devam etmektedir. 14 bölge müdürlüğü, 88 yurt içi ofis, 100 ülkede temsilci, 41 ülkede yurtdışı ofisleriyle bu hizmetlerini büyüterek devam ettirmeye çalışmaktadır. 9 milyon takipçisi vardır. AA, 17 milyon aylık sayfa gösterimiyle de dikkati çekmektedir. 13 dilde yayın, gün içerisinde 1600 haber, 400 video, 2 bin 300 fotoğraf ve gün içerisinde aynı zamanda 15 canlı yayın yapabilen devasa bir kuruluştur. 93 ülkede kullanıcı, 6 bin farklı mecra, 3 bin 600 dönemsel abone, 2 bin 400 sürekli abone, 10 partner dağıtım ajansı, 54 uluslararası iş birliğiyle bu çalışmalarını artırarak devam ettirmektedir."

Görüşmelerin ardından öneri kabul edilmedi.
Anadolu Ajansı
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