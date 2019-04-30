Şanlıurfa'da terör operasyonunda 9 gözaltı
Terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı
|30 Nisan 2019 18:49
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, kent genelinde yaptığı çalışmalarda bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ayrıca 2 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 286 mermi ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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